Nazarın hak ve gerçek olduğu ayet ve hadislerle sabittir.

Bir insana, hayvana hatta cansız bir nesneye bile nazar değdiği tecrübe edilmiştir.

Nazar bazen öyle güçlüdür ki, insanı hasta ettiği gibi öldürebilir de... Bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etki meydana getiren nazarın mahiyeti ve nasıl gerçekleştiği kesin olarak bilinmediği için bir sırdır. Bir hadis-i şerifte, "Nazardan Allah'a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır" (İbn Mâce, Tıb, 32) buyrulur.

Nazarlardan korunmak için boncuk takmak gibi hurafeler yerine Peygamberimiz Hz.

Muhammed'in (s.a.v.) öğrettiği dualar okunmalıdır.



HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu çerçevede Ayet-el Kürsi ile İhlas, Felak ve Nâs surelerinin yanında Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) torunlarına yaptığı "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım" şeklindeki dua okunabilir. Bir hadis-i şerifte de "Fatiha ile Ayet-el Kürsi okuyana o gün nazar değmez" buyrulur. (Deylemi) Peygamberimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.) zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse vardı. Önünden geçen bir deveye bakıp, "Bunun gibi bir deve hiç görmedim" der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Resulullah'ı (s.a.v.) nazarla öldürmesini istediler.

Cenab-ı Hak ise Resulullah'ı bu kişinin nazarından korudu.

Bu hususta Kalem suresinin "Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı" mealindeki 51. âyeti inmiştir. İslam büyüklerinin de "Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar" (İbni Adiy), "İnsanların yarısı nazardan ölür" (Taberani), "Hoşa giden bir şeyi görünce, "Mâşâallah la kuvvete illa billah" denirse o şeye nazar değemez" (Beyheki, İbni Sünni), "Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının." (Deylemi), "Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi" (Müslim) şeklindeki rivayetleri meselenin ne kadar çok hayati önemli taşıdığını da ortaya koymaktadır.



'MAŞAALLAH' DENMELİ

Bir kişinin nazarı görmediği için inkar etmesi küfürdür.

Bugün artık gözle görülmediği halde varlığı bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış birçok şey var. Lazerle yapılan ameliyatları veya elektronik cihazların çalışmalarını sağlayan kumandaların yaydığı elektromanyetik dalgaları kim inkar edebilir? Bunlar gibi insanın gözünden yayılan dalgalardaki sırlar da tam çözülmemiş olsa bile varlığı gerçektir. Bu tehlikeden hem kendimizi hem de karşımızdaki kişiyi veya nesneyi korumak için beğendiği bir şeyi görünce "Mâşâallah" denmesi tavsiye edilir.

Beğendiğini belirtmeden önce "Mâşâallah" deyince nazar değmez.

Hadis-i şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, 'Mâşâallah la kuvvete illa billah' denirse o şeye nazar değemez) buyurdu. (Beyheki, İbni Sünni)



BU DUA DA ÇOK ETKİLİ

Nazara karşı duaların etkisini anlatmak için yazımı bir menkıbe ile bitirmek istiyorum.

Talebeleri ile uzak bir yere giderken gece bir handa kalan İmam-ı Rabbani hazretleri, "Bu gece bir bela zuhur edecektir.

Besmele çekerek (Bismillâhillezî lâ yedurru me'asmihi şey'ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alîm) duasını üç defa okuyun" buyurdu.

Gece büyük bir yangın çıktı.

Yangında her odadaki eşyalar yanarken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir hadis-i şerifte okunmasını tavsiye ettiği bu duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Onun için her türlü dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah ve akşam bu duanın okunması çok faydalı olacaktır.