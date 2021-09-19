Soysal Otomotiv Grup Başkanı Turhan Soysal, otomotiv pazarındaki yüzde 24.3’lük artışı değerlendirerek, “Aşılamaların, ÖTV’deki matrah düzenlenmesi ve sakinleşen döviz kurlarının olumlu etkileri var. Önümüzdeki yıl araç satışlarının daha da artmasını bekliyoruz” dedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye'de 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 24.3 arttı. Verileri Yeni Asır'a değerlendiren Soysal Otomotiv Grup Başkanı Turhan Soysal, "Bu artışta aşılamaların, ÖTV'deki matrah düzenlenmesi ve sakinleşen döviz kurlarının olumlu etkisi oldu. Yıl sonuna kadar aynı seviyelerde seyredeceği kanaatindeyim. Sıfır araç pazarındaki talebin de azalmadan süreceğini, bunun ikinci el pazarını da hareketlendireceğini tahmin ediyoruz. Genç nüfusun artması ve pandemi nedeniyle ertelenmiş olan talepleri de dikkate aldığımızda satışların artacağını ön görmekteyiz" diye konuştu.

ÇİP TEDARİĞİ SAĞLANIR

Otomotiv sektöründe PSA Group bünyesindeki Peugeot, Citroen satış ve servis hizmetleri, Spoticar 2. el araç bayiliği, sigortacılık hizmetleri ve gayrimenkul sektöründeki çalışmalarıyla yakında hizmete geçecek petrol istasyonu ile sektörde 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Soysal Otomotiv Grup Başkanı Soysal, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Araç içi bilgisayar sistemlerinin gelişmesiyle çiplere daha çok ihtiyaç duyulan otomotiv endüstrisinde, salgının satışları olumsuz etkileyeceği endişesiyle siparişlerin ertelendiğini, bu yüzden otomotiv firmalarının çip bulamadığını söyleyen Soysal, "Bu durum üretimi etkileyip araç bulunurluluğunu sıkıntıya düşürebilir. Ancak 2022 yılı ortalarında çip tedariğinin normale döneceği söylenmektedir.

AŞILAMA OLUMLU ETKİLEDİ

Aşılamalarla pandemi etkisinin azalacağını ve buna bağlı olarak otomotiv satışlarının artacağını belirten Soysal, "Bireysel araç kullanım ihtiyacı önümüzdeki ay ve yıllarda artacaktır. Her ne kadar son araştırmalar, tüketicilerin yarısının araç satın alma planlarını ötelediklerini gösterse de, Türkiye'de bin kişiye düşen binek araç adedi 200'lerin altında. Yani ülkemizde büyük bir potansiyel var. Dolayısıyla hem yeni araç hem de ikinci el araç pazarı bu duruma bağlı yükselişe geçebilir" dedi.

ELEKTRIKLI ARAÇLARA ILGI

ARTIK dünya genelinde elektrikli araçlar ile muadil içten yanmalı motorlu araçların fiyatlarının birbirine yaklaştığını belirten Soysal, "Buna devlet teşviklerini de eklerseniz, elektrikli araçların fiyatları daha cazip bile olabiliyor. 2035'te dünya genelinde satılan otomobillerin üçte birinin elektrikli olması bekleniyor. Türk toplumu yeniliğe çok açık, teknolojik yeniliklere hızla adapte oluyor. Araştırmalar elektrikli ve hibrit araç almak isteyenlerin oranının, dünya ortalamasının üzerinde olduğu yönünde. Tüm dünyada alternatif yakıtlı araçlar için önemli teşvikler var. Ülkemizde de bu konuda gerekli adımlar atılacak ve elektrikli otomobillere talep artacaktır" dedi.