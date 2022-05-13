Çocuklar Allah’ın bizlere emanetidir

Uzman Vaiz Dr. Serpil Başar, aile birliğinin bir meyvesi olan çocukların aynı zamanda Allah'ın bir emaneti olduğunu belirten İslam'da çocuk haklarını anlattı. Hayatın başlangıcı olan çocukluk döneminin bütün bir yaşamı etkileyecek bir potansiyele sahip olduğunu bu nedenle de çok önemli bir dönem olduğunu belirten Serpil Başar şunları söyledi: İslam'da çocuk hakları; güzel isim konulması, iyi terbiye edilmesi, yetişkin çağa gelince evlendirilip yuva sahibi yapılması, çocuklar arasında adaletli muamele etmek ve cinsiyet ayrımına maruz bırakmamak gibi başlıklarda toplanabilir. Aile kurmanın amaçlarından biri de salih evlat sahibi olabilmektir. Bu fıtri bir yöneliştir. Kur'an, Araf Suresi, 189. ayette bu fitri yönelişe dikkat çekerek insanların "iyi bir çocuk" talep ettiklerini bildirir. Yine Peygamberler de iyi bir nesil, temiz bir soy vermesi için dua etmişlerdir.

(Bakara 2/128; Al-i İmran 3/35, 38; İbrahim 14/35, 40). Bu sebeple Yüce Allah, bütün müslümanların dualarında kendilerine göz nuru olacak eşler ve çocuklar vermesi için dua etmelerini ister (Furkan 25/74).

PEYGAMBER TAVSİYESİ

Hz. Peygamber'in, "Evlenin, çocuk sahibi olun; ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim" (Müsned, II, 72) şeklindeki hadisi de nesli koruyup geliştirmeye katkıda bulunmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. İslam'da, kişinin çocuk sahibi olması büyük sorumluluk gerektiren bir durum olarak değerlendirilmiştir. Buna göre çocuğun varlığı ciddiye alınmalı, iyi bir insan ve samimi bir müslüman olarak yetişmesi için gayret edilmelidir. İslam bu konuda birinci derecede babayı sorumlu tutar. "Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun" (et-Tahrim 66/6) ayeti çocukların ve diğer aile fertlerinin gözetiminden ve terbiyesinden öncelikle babanın sorumlu olduğunu gösterir. Hz. Peygamber de, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz" (Buhari, Cumʿa, 11) diyerek aynı şekilde babanın sorumluluğuna dikkat çeker. Anne de bu sorumluluğu paylaşır, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi onun da sorumluluk alanına girmektedir (Buhari, Rikaḳ", 17) Çocuk da ana baba üzerinde bazı haklara sahiptir.

ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ

İslam ayrıca anne-çocuk ilişkisine de özel olarak önem verir. Kur'an, annenin "bebeklik dönemi" kabul edilen "tam iki yıl" süreyle bebeğini emzirmesini tavsiye eder, (Bakara 2/233), bebek de etrafında güvenli bir dünyanın var olduğuna ilk olarak bu şekilde inanır ve güven geliştirir. Anne ile çocuk arasındaki bu duyguların canlılığı, anneden gördüğü sevgi ve şefkat, çocuğun sağlıklı gelişmesinde temel etkendir. Hz. Peygamber çocuklarına düşkün olan kadınları övmüş ve onları çocuklarına karşı sevgi ve şefkatle davranmaya teşvik etmiştir. (Buhari, Nikaİbn Mace, Edeb 3). Çocuklara karşı sevgi ve şefkat besleyen Hz. Peygamber (s.a.v.) "Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın" diyerek çocukla aynı dilde iletişim kurmanın önemine dikkat çekmiştir. Hz. Peygamber'in karşılaştığı çocuklara selam verip onların hatırını sorması (Buhari, Edeb, 81) okşayıp bağrına basması, torunlarını omuzuna ve sırtına bindirmesi çocuklarla oyun oynaması bu değer aktarımı için güvenli iletişim kurma örnekleridir. Ayrıca çocuklarımızın kibirden uzak, alçak gönüllü, saygılı, sevgi dolu, paylaşmasını bilen, uyumlu bir birey olarak yetişmesini sağlamak, dürüstlük, çalışkanlık, yardım severlik gibi değerlere özendirmek; inançlı ve bilgili olmayı önemseyen, din-dünya dengesini kurabilen bir mü'min olmasını sağlamak önemlidir.