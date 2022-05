İffet ve haya imandandır

Seferihisar İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, her Müslümanın iman, ibadet ve ahlak hayatını Allah'ın rızası doğrultusunda sürmesi gerektiğini belirterek iffet ve haya kavramlarının çok büyük önem taşıdığını söyledi. Allah Teala'nın yarattığı varlıklar arasında insanı eşrefi mahlukat kıldığına dikkat çeken Müftü Kardaş şunları anlattı: Allah'ın halifesi olan insanoğlunun bu halifeliğini nasıl gerçekleştireceği hususunda Rabbimiz çeşitli zamanlarda birçok peygamber göndermiştir. Bu çerçevede son peygamber Hz. Muhammed de (s.a.s) insanlara halifelik görevini bir kez daha hatırlatmış, bozulan anlayışların bazılarını iptal, bazılarını ise ıslah etmiştir. Dolayısıyla tüm noksanlıktan münezzeh olan ve bütün kemâlâtı üzerinde bulunduran Allah'a halife olacak insan da kendisini kemâl sıfatlarla donatmalı ve bu manada Rabbinin ahlakıyla ahlaklanmalıdır. Allah'a yaraşır kul olmayı arzulayan her mümin Kuran ve sünnet ışığında aynı istikamette olabilmek için gayret sarfeder. İmanını ve ibadet hayatını muhafaza edebilen mümin güzel ahlakıyla da bunları bir nevi cilalamış ve süslemiş olacaktır.

Dolayısıyla kendisinin karakteri haline getireceği her güzel haslet onu hem Allah nezdinde hem de insanlar arasında saygıdeğer bir konuma yükseltir.

ALLAH KORKUSU

İslâm ahlâk sisteminin temel bir terimi olarak iffet, nefsin haramdan uzak durması, helâl olmayan ve güzel karşılanmayan söz ve davranışlardan sakınması demektir. Sözlükte, "utanma, çekinme, ar, namus, Allah korkusuyla günahtan kaçınma gibi anlamlara gelen hayâ kelimesi ise bir ahlak terimi olarak, nefsin çirkin davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesi, kötü bir işin yapılmasından veya iyi bir işin terk edilmesinden dolayı kişinin yüzünü kızartan sıkıntı hali gibi farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

Görüldüğü gibi iffet ve haya insanın halifelik yolculuğunda ehemmiyetli bir yere sahiptir. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) bu ehemmiyete binaen onun konumunu imanın yanında belirlemiştir. Bu ve bunun gibi güzel sıfatlarla muttasıf olan bir mümin hem dünyadaki temsiliyet vazifesini layıkıyla yerini getirmiş olur, hem de ahirette akıbeti cennet olur.

HAYA 3 KISIMDIR

Alimler iffet ve hayanın üç şeklinden bahsetmişlerdir. Allah'a karşı haya, insanlara karşı haya ve kendine karşı haya. Allah'a karşı haya insanın nefsani arzularını terkedip kulluk bilinciyle yaratıcısının emir ve yasaklarına uymasıyla olur. Bununla beraber bir gün muhakkak öleceğini bilip tekrar Allah'a kavuşmayı arzulamakla gerçekleşir. İnsanlara karşı haya, kişinin başkalarının hak ve sınırlarına girmemekle, eziyet ve kötü fiil işlememekle gerçekleşir. Daha açık bir ifadeyle kişinin elinden, dilinden ve belinden bir başkasına karşı zarar gelmemesidir.

Kendine karşı haya, kişinin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması, bu ahlakını sadece toplum önünde değil, yalnız başınayken de devam ettirebilmesidir.

Dolayısıyla kişinin kendine hayası başka bir manada ihlaslı ve takvalı olmasıdır.

AYET VE HADİSLER

Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle de Müslümanlar, haya ve iffet konusunda şu şekilde uyarılmışlardır: "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar.

Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar..." ((Nur Suresi/ 30-31). "Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar..." ve "Haya İmandandır" (Müslim İman-57)