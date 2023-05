Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) her hadis-i şerifi bizlere gerek dünya, gerekse ahiret hayatındaki ebedi saadetimizin şifrelerini vermektedir. O'nun (s.a.v.) bir tek sözü bile bazen dünya ve ahiretimizi kurtarmaya yeter. Bizlere düşen bu mübarek sözleri can kulağı ile dinleyip yerine getirmektir.

Efendimiz (s.a.v.) bir sahabesini bir iş için gönderdi. Bu sahabe işi erken tamamladı ve mescide geldi. Dinlenmeden. Hz. Resulullah (s.a.v.) onu erken gelmiş görünce sordular; neden erken geldin! Sahabi, şöyle cevap verdi: İşimi erken bitirdim ve hemen döndüm. Çünkü sizi bir gün göremezsem özlemle çırpınıyorum. Sonra şöyle dedi; Ey Allah'ın elçisi. Seni bu kadar seviyoruz. Görmeden edemiyoruz. Ama cennette senin makamın çok yüce olacak.

Ya seni orada göremezsek? O zaman ne ederiz? Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Üzülme. Darlanma. Unutma ahirette kişi sevdiğiyle beraberdir. (Buhari ve Müslim).

İşte bu Abdullah b. Mes'ud'dan rivayetle edilen "Kişi sevdiği ile beraberdir." hadis-i şerifi çok büyük manalar taşıyor.



EBEDİ KURTULUŞ YOLU

Bir Müslüman yaptığı her hareketin hesabını vereceğini düşünerek her zaman Allah rızası gözetmeli ve ona göre davranmalıdır. Bunların başında da dost ve arkadaş seçimi geliyor. Bir Müslüman kendisine seçtiği arkadaşının haramı helali yani hakkı gözetip gözetmediğine, yalandan riyadan uzak durup durmadığına velhasıl güzel ahlaklı olup olmadığına dikkat etmeli.

Onun için bu dünyada kiminle beraber arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık yaptığımıza dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yapacağımız bu tercihler, dünyamızı olduğu kadar ahiretimizi de olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer hiçbir dünya menfaati gözetmeksizin sadece Allah rızası için İslam ahlakına uygun olarak dini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan kişilerle beraber olursak hem dünyamız hem de ahiretimiz iyilik ve güzellikler içinde geçer. Çünkü Allah rızası herşeyin üstündedir. O'nun (c.c.) rızasını kazandığımız zaman artık ebedi kurtuluşa ermiş oluruz. Cennette de peygamberlerle, velilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmanın saadetini yaşarız.



SEVDİĞİNİZE DİKKAT

Sonuçta peygamberleri, velileri, sıddıkları, şehitleri seven bir kimse cehenneme gitse de eğer mümin ise mutlaka tekrar çıkacak ve cennette sevdikleri ile birlikte olacaktır. İslam ahlak ve esaslarına uymayan imandan yoksul bir kişiye beslenen sevgi ise batıl olduğu için hem Allah rızasından hem de ebedi saadetten mahrum bırakır. Çünkü nasıl ki peygamberleri, velileri sevdiğimiz zaman onlarla birlikte oluyorsak, aksi bir hayat yaşayanları sevdiğimiz zaman da -Allah korusunsonumuz hüsran olur. İşte tek cümlelik bir hadis, gördüğünüz gibi böylesine derin manalar içeriyor. Hatta Mevlana'ya ait olduğu da söylenen "Bana arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim" sözü de boşuna söylenmemiştir. Onun için bizlerin kiminle birlikte olduğumuz ve bir anını bile boşa sarf etmememiz gereken hayatımızı kimlerle geçirdiğimiz çok önemli. O halde kimi sevdiğinize iyi bakın. Ahirette kimle olmak isterseniz onu sevin. Çünkü cennette de cehennemde de insanlar yolundan gittikleriyle beraber olacaklardır...

