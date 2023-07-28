Kan bağışlamak salih bir ameldir

Havaların iyice ısınması ve hatta mevsim normallerinin üzerine çıkması bazı vatandaşlarda sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hatta sağlıklı olan insanlar bile bu sıcaklarda rahatsız olabiliyor. Onun için uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını ve güneşe maruz kalınmamasını önemle uyarıyor.

Tabii ki bu sorun dolaylı olarak kan stoklarını da azaltıyor. Normalde düzenli olarak kan veren insanlar bile böyle sıcak havalarda kan vermiyor. Sıcağın yanında okulların ve üniversitelerin kapanmasının ve birçok kişinin ailesiyle tatile çıkmalarının da payı büyük elbette. Ancak bildiğiniz üzere hayat devam ediyor. Hastaneler boş durmuyor. Hastalıklar tatil dinlemiyor. Bu yüzden her zamanki gibi bu sıcak havalarda da kan ihtiyacı bulunuyor.

KAN STOKLARI AZALDI

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Barış Dolaş, önemli bir uyarıda bulunarak kan stoklarının azaldığı duyusunda bulundu. Dr. Barış Dolaş yaptığı açıklamada, "Okulların ve üniversitelerin kapanması, yaşadığımız sıcak havaların etkisi ve sonrasında geçirdiğimiz Kurban Bayramı tatili nedeniyle kan stoklarımızda ciddi azalmalar meydana gelmiştir.

Kaynağı yalnızca insan olan hayati ilaç kanın temini konusunda sizlerin desteğine ihtiyaç vardır. Bu sayede lösemili bir çocuğun, doğum yapmış bir annenin ve trafik kazası geçirmiş bir insanın hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük olarak Ege Bölgesi'ndeki ekipleri; kanver.org, 168 ve @kizilayegebolgekanmerkezi'nden paylaşarak 18-65 yaş aralığındaki siz değerli bağışçılarımızı kan bağışı noktalarına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DİNİ YÖNDEN CAİZDİR

Bu vesileyle kan bağışının dinimiz açısından önem ve faziletini sizlere aktarmak istedim.

Birçok İslam ulemasına göre, ölüm tehlikesi olduğu ve başka çare bulunmadığı zaman, kadına ve erkeğe kan vermek caiz olur. Şeyh Tâhir-üz-Zâvî, fetvasında "İslâm dini, sıhhati korumayı ve bedenin selametini emretmektedir. Hastaya kan vermek, insani vazifedir. Çünkü, hayatı korumak, bazen kan verilmesine bağlı olmaktadır. Kan vermek, süt kardeşliğe sebep olmaz, nikâhı bozmaz" diyor. Onun için en şerefli yaratılmış olan insanın değerini ön plana çıkarmak ve aynı zamanda en zor zamanlarında hasta kardeşlerimizin kan ihtiyaçlarına kolaylıkla erişebilmeleri amacıyla kan bağışında bulunmak hem insani hem de dini yönden çok büyük bir erdemdir. Ekmeğimizi aşımızı diğer ihtiyaç sahipleriyle paylaştığımız gibi, kan bağışında bulunarak başka bir sadakayı gerçekleştirmek salih bir ameldir. Aslında burada canımızdan bir parça vererek önemli bir ibadeti gerçekleştiriyoruz, dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı söz konusu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.

KİM BİR HAYAT KURTARIRSA...

"Yüce Rabbimiz Kitabında, "Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." buyurmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed ise (s.a.v.) "Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır" buyurmuştur. Dolayısıyla kan bağışı salih bir amel olarak sadaka hükmündedir.

Her bir kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarmaktadır. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu yüzden belli aralıklarla kan bağışında bulunmanın nice canlara hayat vereceği unutulmamalıdır.