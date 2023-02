Tütün endüstrisi ve sigarayı bırakmak!

50 yıl kadar önce, bazı sigara reklamlarında, 'tütsülenmek tehlikeli maddeleri uzaklaştırır' cümlesi vurgulanarak, çocukların anne babalarına sigara ve çakmak hediye almaları özendiriliyor, hazımsızlıktan ruh sağlığına, zayıflamaktan zeka artışına kadar birçok yararı sıralanıyormuş.

Zamanla bazı zararları hafiften dile getirilmeye başlandığında sigara şirketlerinin pazarlama bölümleri "Şüphe yarat, toplum neye inanacağını şaşırsın" mottosu ile reklam bütçelerini arttırmışlar! Doğrusu sponsorluklar ve güya sosyal sorumluk projeleri ile bir hayli başarılı da olmuşlar. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, İLO ve FAO gibi kuruluşların raporlarının sabote edilmesi gibi illegal çalışmalarından hiç bahsetmeyelim!

Son yıllarda sayısız araştırma sonuçlarına ve yasal engelleyici mevzuata rağmen, ülkemizde 2003 yılında 11 milyar TL olan perakende satış hasılatı, 2021 sonunda 125.1 milyar TL'ye ulaşmış durumda.

IÇMEK ÇEVREYE DE ZARARLI

Bir sigarayı yakıp sonuna kadar içtiğinizde, 3,7 litre su kirletmiş ve 14 g sera gazını da atmosfere yaymış oluyorsunuz. Kıyaslamak gerekirse bu, 3,5 g petrol kullanımına eşdeğer bir zarar. Eğer siz, her gün bir paket sigara kullanıyorsanız, ay sonunda iki ağacın yok olmasını sağlıyorsunuz.

Üstelik küresel düzlemde tütün ekimi için tarla açmak amacı ile her yıl bir milyona yakın ağaç kesiliyor.

Küresel pazarda, sigara şirketleri arasında ilk altıda yer alan China National Tobacco Corporation, Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco ve Altria Group'un yıllık net karları, 2022 yılında 100 milyar dolar olarak hesaplanıyor..

Sigara içince bünyede neler oluyor? Tütün kullanınca öncelikle üst solunum yollarında mukoza bariyeri dediğimiz doğal koruyucu sistem bozulmaya başlar. Bu yüzden sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu, devamında da derin akciğer enfeksiyonlarına ek olarak kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkiler nihayetinde de kronik hastalık yükü ile beraber kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları görülür. Ülkemizde tütün orijinli hastalıklar ve iş gücü kaybının maddi değeri 20 milyar doları bulmakta.

E SIGARA DNA'YI BOZUYOR

Bu sigaralar reaktif oksijen molekülleri açığa çıkararak hücrelerde DNA hasarına yol açıyor.

Enzim harabiyeti ile de akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor.

Ülkemizde 20 milyon civarındaki tüketici ayda 10 milyon, yılda da 3.6 milyar dolar sigara satın almak için para harcıyor. Profesör Ergüder, Türkiye'de, tütün kullanımının doğrudan sağlık maliyetinin 2022 yılı için 67 milyar TL'ye ulaştığını belirtiyor.

Küresel boyut da içler acısı! WHO raporlarına göre, Afrika ve Asya ülkelerinin nüfuslarının yüzde 50'si maalesef tütün kullanıyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısı var. Ve her yıl, 7 milyon insanın ölümünden sigara sorumlu.

Lancet'te yayınlanan bir araştırmada, sigara kullanan küresel nüfusun üçte ikisinin yalnızca 10 ülkede yaşadığı görülüyor ve ne yazık ki bu ülkeler arasında Türkiye de var. Diğer ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Vietnam ve Filipinler.

Ülkemiz nüfusunun yüzde 29'u sigara kullanıyor, Erkeklerin neredeyse yarısı (yüzde 41) kadınların ise 5'te 1'i (yüzde 17) tütün kullanıcısı.

Ekoloji bilimi açısından şu bilgileri de burada zikredeyim: Her yıl tüketilen sigaranın sadece izmaritlerinden 850 bin ton atık oluşuyor.

Görülüyor ki, Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında yasanın radikal bir şekilde daha katı hale getirilmesi, halkımızın geleceği bağlamında bir zorunluluk.