Millet İttifakı'nın dipsiz kuyuları

Millet İttifakı partileri arasındaki tartışmalara her gün yenileri ekleniyor. Ortada bir cumhurbaşkanı adayı bile olmayan CHP ve İYİ Parti'nin, ittifakı genişletmek adına yaptığı tüm girişimler, sallantıda olan ittifakın geleceğini daha da tartışmalı hale getiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 2023 yılında yapılacağını net bir şekilde duyurup bu konudaki tartışmalara son noktayı koymasının ardından seçime birlikte girmesi beklenen muhalefet partileri sonu gelmeyecek suni gündemler peşine düştü. CHP çatısında kurulan ve geleceği gün geçtikçe daha da tartışmalı hale gelen Millet İttifakı partileri, ittifakı genişletmek için yaptıkları tüm girişimlerde birleşme yerine parçalanmaya doğru adım adım yaklaşıyor.

İLK KAVGA OTURMA KRİZİ

Ortada üzerinde uzlaşılan bir cumhurbaşkanı adayı bile yokken attıkları her adım da anlamsızlaşıyor elbette... CHP ve İYİ Parti, Saadet Partisi'nin dışında kurdukları Miilet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. İttifakın yeni adayları ise AK Parti'den ayrılarak DEVA ve Gelecek Partilerini kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Ancak henüz yeni bir ittifak kurulmadan muhalefet partileri arasında art arda kavgalar yaşanmaya başladı.Geçtiğimiz günlerde muhalefet partileri arasında oturma krizi yaşanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu krizi çözmek için komik bir öneri ortaya atmış 'alfabetik sıraya göre oturalım' teklifi üzerine Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da, "Müsamere oynamıyoruz" diyerek tepki göstermişti. Yaşanan oturma krizinden sonra da Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi tartışmaları başladı. Tartışmaları başlatan ise bu kez Ahmet Davutoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın yeniden yapılanması, yeni baştan kurulmasına yönelik düşüncelerini açıklayan Davutoğlu, "Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz" ifadelerini kullanınca, CHP ve İYİ Parti kanadının tepkisini çekti.

'ANA ÇATI CHP ALTINDA OLMALI'

CHP temsilcilerinin bu açıklamalar karşısında, bir ittifak kurulacaksa, bu ittifakın ana çatısının CHP olması gerektiğini vurguladıkları konuşuluyor ki, bu konuda son derece haklılar. CHP'nin ana muhalefetin gerektirdiği gibi çatı rolü üstlenmek yerine yeni kurulmuş ve halkta karşılığı olmayan bir partiyle liderinin peşine takılması ve onun önerdiği yeni bir ittifakta birleşilmesi akıl ve mantık çerçevesinde nasıl açıklanabilir ki... Siyasi geçmişi çok daha uzun bir parti varken hangi mantıkla yeni kurulmuş bir partinin AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı seçim kazanması söz konusu olabilir?

AKIL DIŞI ÖNERİ VE TARTIŞMALAR

CHP liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı anlaşmazlıkların birer birer ortaya çıktığı üstelik İmamoğlu'nun da dış destekçilerinden aldığı güçle Kılıçdaroğlu'na açıktan savaş açtığı böyle bir dönemde bir de ittifakla ilgili akıl dışı öneri ve tartışmaların gündem olması gelecekte İYİ Parti'nin de ittifaktan kopması ile sonuçlanabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun önüne çıkması muhtemel tüm adaylara set koyma girişimlerinden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de rahatsızlık yarattığı biliniyor.

6 LİDER 12 ŞUBAT'TA BULUŞACAK

UZUN süredir ikili düzeyde temas ürüten muhalefet liderleri 12 Şubat'ta bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek. 6 parti temsilcisinin, Millet İttifakı'nın seçim vaadi olan güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili yaklaşık 3 aylık çalışmasının sonunda ortaya çıkan metnin de bu çalışma yemeğinde değerlendirileceği konuşuluyor. Hazırlanan metnin ise üzerinde uzlaşma sağlanırsa ortak bir basın toplantısıyla duyurulması planlanıyor.

DAVUTOĞLU'NUN GİZLİ HESAPLARI

CHP kurmaylarından gelen "Davutoğlu'nun partisi 2023'te ilk kez seçimlere katılacak. CHP ve İYİ Parti bileşiminden oluşan Millet İttifakı'na katılmak yerine başka bir ittifak kurup adına ne diyeceğiz? Büyük Millet İttifakı mı?" tepkisi son derece yerinde bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın yeniden kurulması konusundaki ısrarının altında da yeni ittifakta 'her partinin eşit şekilde yer alması ve eşit sayıda milletvekili çıkarması' isteğinin yattığı iddia ediliyor. Ancak diğer partilerin Millet İttifakı'nda böyle bir değişikliğe sıcak bakmayacağı da çok açık bir gerçek.