CHP’nin yerinde yeller esiyor

Dün ak dediğine bugün kara demek diye bir tabir vardır, çokça kullanılır.

Partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan saat 17.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesiyle birlikte CHP Genel Merkezi'nde tam da bu durumun olduğu ortaya çıktı. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu liderlik koltuğuna geçtiğinden beri ışık hızıyla Atatürkçü çizgiden uzaklaşan hatta bu nedenle ulusalcı kesimin dışlandığı CHP'nin milletvekili aday listeleri parti ile uzaktan yakından ilgisi olamayacak insanlarla doldu.

BU DEFA DURUM BAŞKA

Bırakın parti için koşturan, vekil adayı olmak için canla başla çalışan gerçek CHP'lileri, CHP seçmeni ve sıradan vatandaşı bile son derece rahatsız eden bir tablo var gözler önünde. Kontenjan ve ithal vekil mevzuu her seçimde yaşanır, hep tartışma yaratır ama bu defa durum başka. Bu defa milli değerlerine sahip çıkan her Türk vatandaşı için içe sinmeyen bir liste çıktı CHP ve ortağı İYİ Parti'den.

Altılı Masa'daki küçük ortakların gönlünü alayım derken, gerçekten parti için koşturan kişilerin hakları gasp edilmiş oldu. Özellikle CHP içinde küstürülen ulusalcı kesimin ardından yeni bir küskünler grubu daha oluştu. Küçük ortaklar demişken, eski AK Partililerin ağırlıkta olduğu bu partilerden, bir dönem Kılıçdaroğlu'nun da kurmaylarının da ölesiye karşısında durdukları, yerden yere vurdukları isimler şu an CHP listelerinin başını çekiyor. Yani tam da dün ak dediğine bugün kara deme durumu vücut bulmuş şu anki CHP'de.

NE İDÜĞÜ BELİRSİZ YAPI

PKK elebaşlarının her gün birer ikişer destek açıklaması yaptığı Kılıçdaroğlu, bir yandan HDP'lileştirdiği partisini bir yandan da muhafazakar kesimden destek alma çabasıyla AK Parti'nin çoktan dışladığı FETÖ'cülerle dolduruyor. Gelecek, Deva, HDP sempatizanları derken sonuçta ortaya neye, kime hizmet ettiği belli olmayan, ne idüğü belirsiz bir yapı çıkıyor. Erdoğan karşıtı ol da neci olursan ol fikrine kendini tamamen kaptırmış Kemal Bey. İktidar yolunun bir tek Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüyeceğine inanıyor olmalı ki şu listelerde gördüğümüz isimlerin başka ortak hiçbir noktası yok. Adaylık ısrarlarından vazgeçmedikleri için sürekli oyları bölmekle suçlanan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, aday listeleri YSK'ya teslim edildiğinden beri CHP'li görünümlü adayların karşısına çıkaracakları listenin karşılaştırmasını yapıyorlar. Haklılar, onlar da seçimde kendileri lehine fark yaratmaya, dikkat çekmeye çalışıyorlar, ikisi de birer siyasi parti lideri sonuçta. Alt alta sıraladıkları karşılaştırmalı listelere CHP adaylarının en tepki çeken özelliklerini de eklemişler. Ard arda okuduğunuzda anlıyorsunuz ki mevcut CHP'nin iktidara alternatif olmasına imkan yok. Hatta şöyle de söyleyebiliriz mevcut yapı zaten CHP değil. Ve konu ister istemez gerçek CHP'lilerle mecburiyet ya da alternatifsizlikten CHP'ye oy vermek zorunda kalanların bu seçimde ne yapacaklarına kilitlenip kalıyor. İşte bunu ancak sandıklar açıldığında görebileceğiz.