İsveç için yeni ikna turları yolda

Avrupa İslam ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik art arda düzenlenen çirkin provokasyonlar nedeniyle ülkemizin NATO üyelik başvurusunu uzun bir süre veto ettiği İsveç, aynı tarz çirkinliklere sahne olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla en son Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde verilen sözler neticesinde Türkiye İsveç'le ilgili kararını değiştirip üyelik vizesi verdi.

Ancak ortada bir gerçek var. İsveç'te ne terörle ortak mücadele konusunda ne de provokatif eylemlere geçit vermeme konusunda somut bir tutum değişikliği söz konusu değil. Bu da demek oluyor ki Meclis'ten İsveç'in üyelik süreci ile ilgili beklenen karar çıkmayabilir. Durumun ciddiyetini kavramamakta ısrar eden İsveçli yetkililer yakında yeniden ikna turlarına çıkmak zorunda kalabilirler.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Bir de Başkan Erdoğan'ın bir ay önce gerçekleşen zirve kapsamında dile getirdiği Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili yıllardır askıda kalan bir süreç var. İsveç'in resmi olarak terör yasasını onaylayarak attığı adıma karşılık sahada atması gereken adımları atmaması üzerine yapılmış bir hamle bu. Erdoğan'ın bu çıkışı ile bir süredir Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı ayrımcı politikalar da yeniden ve en üst perdeden kayıtlara geçirilmiş oldu. Uzun süredir askıda kalan bu süreç tekrardan gündeme geldi. Elbette bu çıkış Türkiye'nin hemen Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin tamamlanacağı anlamını taşımıyor.

Ancak en başta Türk halkında bile yer eden süreçle ilgili vazgeçmişlik hali değişti.

Ben en azından Avrupa'ya turizm ya da iş nedeniyle seyahat eden vatandaşlarımıza vize kuyruklarında yaşatılan zulme son verilebileceğini düşünüyorum. Sadece bu bile ülkemiz açısından yaratılmaya çalışılan prestij kaybını ortadan kaldırabilir.

TÜRKİYESİZ BİR AVRUPA!

Türkiye dün önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışını yaptı. Fidan, konferansa katılan ülkelerin temsilcilerine dış politikada yeni dönemin yol haritasına ilişkin önemli şifreler verdi.

YENİ BAŞLANGIÇLARIN KAPISI

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da değişen dengelerin Türkiye'nin öncülüğünde rayına oturtulduğunu hatırlatan Fidan'ın kurduğu bir cümle ise diğerlerine göre çok daha önemli. Konuşmasında özellikle Afrika'yı açlıktan kurtaran Tahıl Koridoru'nun tekrar başlaması için Türkiye'nin çabalarının süreceğini belirten Fidan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda "AB, Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz" ifadelerini kullandı. İşte bu sözler gelecekte ülkemizin dünya ile ilişkilerinde yeni başlangıçların kapılarını aralıyor. Çünkü Avrupa Birliği vizyonu artık köhnemiş durumda. Özellikle AB'nin savaşla birlikte iyice gerileyen prestiji Türkiye'nin savaş sürecinde sergilediği arabulucu vizyondan beslenebilir. Yani iki taraf için de karlı bir süreç başlayabilir çok yakında.