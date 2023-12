Neye hizmet edebileceğinizi iyi düşünün

Son yüzyılın bize kazandırdığı teknolojik atılımlar arasında belki de en çok hayatımızı etkileyen gelişme, sosyal medya. Artık ellerimizdeki cep telefonları ile evde, yolda, işyerlerimizde dünyada neler olup bittiğini öğrenebiliyoruz. Anında reaksiyon da alabileceğimiz bu araç sayesinde duygu ve düşüncelerimizi herkese hem de çok kısa sürede ulaştırabiliyoruz.



İNSANLIK İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Ancak en başta kulağa son derece olumlu ve güzel gelen bu teknolojik gelişme, son yıllarda insanlığı birbirine yabancılaştıran bir araç halini almış durumda. Artık hayatlarını sosyal medyada yaşayan insanlar türedi mesela. Her anlarını bu uçsuz bucaksız mecralarda paylaşan kişiler yüzünden kendi sıradan yaşamlarımızı sorgular hale geldik. Sosyal medya aynı zamanda herkesi bir miktar empati yoksunu da yaptı. Artık dibimizde yaşanan dramlar ve acıları eskisi kadar içselleştiremiyoruz. Çünkü her gün sosyal medya platformlarında bu acıların kat be kat fazlasının yaşandığını görüyoruz.

Dolayısıyla yakınımızdakileri belki de istemeden küçültüyor gözlerimiz.



EMPATİ DUYGUSUNDAN YOKSUN

Son birkaç gündür art arda şehit haberleri aldık. Hepimiz elbette çok üzüldük. Şehitlerimizin, ailelerinin hikayeleri ciğerimizi yaktı.

Kahramanlarımızın çok önce yaptıkları paylaşımlar da şehit olmalarının ardından sosyal medyada dolaşıp duruyor. Birileri bunları bilinçsizce, empati yapmadan yayıyor.

Benzer şekilde bölgedeki operasyon ve pusu anına ilişkin görüntüler de art arda dönüyor. Olay yerinin gerçekten orası olup olmadığı, gerçekten o operasyonun görüntüleri olup olmadığı teyit bile edilmeden whatsapp grupları dahil tüm sosyal medya platformlarından hızla yayılıyor. Belki de insanlar evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının şehit haberini almadan bu görüntüleri izliyor. Düşünsenize çocuğunuz, eşiniz, ağabeyiniz asker ve o bölgede operasyonda. Zaten bölgeden gelen her türlü haberi yüreğiniz ağzınızda takip edersiniz. Hal böyleyken teyide muhtaç onca görüntüyü nasıl bir korkuyla izleyeceğinizi bir hayal etsenize... Resmi makamlar, sınır içi ya da dışı bir operasyonda kayıp ya da kayıplar verilmişse bu acı haberleri büyük bir hassasiyetle ailelerine ulaştırıyor.

Acı haber şehidin baba ocağına ulaşana kadar defalarca teyit ediliyor. Aileye haber vermeye içinde sağlıkçıların da yer aldığı koca bir ekip gidiyor. Canlarından bir parça kaybetmiş olan aile üyelerinin her birine destek verilmesi için elden gelen her şey yapılıyor. Basına yapılan resmi açıklamalar ise tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra gerçekleşiyor. Siz paylaş butonuna basıp geçerken yaptığınız o küçücük gibi görünen paylaşım, tüm bu hassasiyetle yürütülen süreçleri bir hamlede anlamsızlaştırıyor.



PROPAGANDAYA ALET OLMAYIN

Ayrıca hain terör örgütlerinin propaganda amaçlarına hizmet de etmiş oluyorsunuz.

Onlar zaten bunu, tam da bu amaçla yapıyorlar.

O nedenle böyle hassas durumlarda etraflıca düşünmeden paylaşım yapılmaması gerekiyor. Elbette şehitlerimiz için üzülüyoruz.

Taziye mesajları da paylaşmak istiyor olabiliriz ama şehitlerin videolarını, operasyon anı olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşırken bunların neye ve kimlere hizmet edebileceğini daha fazla düşünmeliyiz.

