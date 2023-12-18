Tarih ve tekerrür mü yoksa ilahi adalet mi?

Yerel seçimlere doğru toparlanma beklenen muhalefet cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor son günlerde. CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasındaki fazla göz önünde yaşanmayan çekişmenin etkileri gayet net hissediliyor mesela. İkili için sürekli eş başkanlık sıfatı yakıştırması yapılıyor ki bu yakıştırmaları haklı çıkaracak olaylar da üst üste gerçekleşiyor.



İKİ BAŞLI GÖRÜNTÜ HAKİM

Aday belirleme süreçlerinde yaşanan çekişmelerden tutun parti genel başkanı edasıyla eski partililerle yapılan görüşmelere kadar birçok olayda iki başlılık hakim CHP'de. Özel'e kendi kendine genel başkanlığı kazanmadığı, başarısının ardında İmamoğlu isminin olduğu sürekli hatırlatılıyor türlü şekillerde. Sanki CHP genel merkezi bile Ankara'dan İstanbul'a taşınmış gibi... Bu elbette belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine de önemli etkisi olacak bir durum. İmamoğlu'nun paralel bir örgüt gibi CHP genel başkanlığını kendisi için hazırladığını görmek mümkün. Elbette aynı manzarayı Özel de görüyor ama yapabileceği pek bir şey yok. İmamoğlu'nun egosuyla mı uğraşsın, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofislerde partiyi dizayn etme çalışmalarıyla mi uğraşsın, yerel seçim için ittifak arayışlarına mı yoğunlaşsın, yoksa aday savaşlarına yön vermeye mi çalışsın? Hangi kısma eline atsa diğer taraftan hemen kuşatılıyor. Çaresiz hep bir tarafın eksik kalmasına razı olmak zorunda kalıyor.



EKREM İMAMOĞLU GÖLGESİ

Aslına bakarsanız daha bir ay önce kendi partisi ölçeğinde ciddi bir zafer elde etmiş bir isim Özgür Özel. Tüm engellemelere rağmen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmış bir kere.

İmamoğlu'nun gösteremediği cesareti göstermiş genel başkan adaylığına soyunmuş.

Delegelere yapılan tüm baskılara rağmen destek toplamayı da başarmış.

Şimdi elde ettiği bu başarının İmamoğlu ile gölgelendiği yetmiyormuş gibi bir de her şeyde İmamoğlu ile birbirlerine destek veriyormuş gibi gösterme yarışına girmek zorunda kalıyor. Özel de aynen eski genel başkanı gibi İmamoğlu kuşatmasından nasibini almış durumda yani. Artık buna ilahi adalet mi dersiniz, yoksa tarih tekerrürden ibaret mi orası sizlere kalmış.



BİR DE AKŞENER ETKİSİ OLSA

Bu süreçte Allah'tan İYİ Parti'de işler öylesine ters yüz olmuş durumda ki topa bir de Meral Akşener giremiyor. Bence eksikliği derinden hissediliyor yani. Yoksa Kemal Bey'e kurdukları tuzakların bir benzerini de Özel'e kurmaları içten bile değildi.

Eminim Özgür Özel bile İmamoğlu'nun Meral ablasından yeterli desteği alamıyor olmasından memnundur. Çünkü ikisi de gerçekten kafaya koyduklarında tehlikeli olabilecek potansiyele sahip siyasetçiler.

Buna bir de ikisinin işbirliğinin yaratacağı etkiyi eklediğinizde CHP Genel Başkanlarının korkulu rüyası olabiliyorlar. Hatırlarsanız bu tehlikeli ikili, Kemal Bey'in Almanya ziyaretini fırsat bilip İmamoğlu ile ilgili yargı kararını bahane edip ortalığı birbirine katmışlardı. Kemal Bey ise kendi belediye başkanına sahip çıkmıyor görüntüsünün yarattığı rahatsızlıkla baş başa kalmıştı. Demem o ki Allah herkesi kalbi kadar iyilerle karşılaştırsın. Yoksa hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de işiniz çok zor.

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