CHP’de adaylara itibar suikastı

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için resmen bir savaş yaşanıyor. Her parti meclisi toplantısı öncesi ya da sonrası günlerce kavga veriliyor. Ama tüm bu kavgalara rağmen somut bir aday isim zikredilemiyor.



ADAY YAPILSA DA HARCANDI

En son İzmir adayının bugün yapılacak toplantıda netleştirileceği duyuruldu ancak cumartesi gecesi yaşanan kavga ve ortaya atılan iddialar partinin de ismi zikredilen adayların da vatandaş gözündeki itibarını yıktı geçti. Partinin eski Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı paylaşımda mevcut başkan Tunç Soyer'in sırf kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için eşi benzeri görülmemiş şekilde harcandığını belirtti. Ki bence bu söyleminde sonuna kadar haklı.



YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİ

Düşünün büyükşehir belediye başkanısınız ve yeniden aynı göreve talipsiniz.

Aylardır seçim çalışmaları yapıyorsunuz, belediye hizmetlerinde yarım kalan işlerinize hız vermişsiniz. Ama partiniz sizin adaylığınızı bir türlü ilan etmiyor üstelik sürekli başka isimleri öne sürüp sizin isminizi tartıştırıyor. Bugünlerde hiçbir siyasetçi Tunç Soyer'in yerinde olmak istemezdi heralde. Tamam Soyer'in bu 5 yılda büyükşehir belediye başkanlığı görevini layıkıyla yaptığını ben de düşünmüyorum.

Görev süresi boyunca belediye hizmetleri yerinde sayarken İzmir'in İzmirlinin parası dev bütçeli konser ve organizasyonlara heba edildi. Kentin Körfez'deki kirlilik, trafik, kentsel dönüşüm gibi kritik hiçbir sorununa çare üretilmedi. Bu gerçeklerin vatandaş da gayet farkında ancak tüm bu yaşananlar yine de partiye sadece idelojik sebeplerle oy veren seçmenin gözünde bile itibar suikastından başka bir şey değil. Bu saatten sonra aday yapılsa da yapılmasa da Soyer için siyaset sayfası kapandı bana göre. Bugün aday olarak kendi ismi duyurulsa dahi Soyer'in kendisinin bile partisine olan inancı yerle bir oldu. Ki bu bir siyasetçi için son derece üzücü bir durum.



TÜM ADAYLAR İÇİN GEÇERLİ

Üstelik Soyer'in yerine aday olabileceği konuşulan tüm isimler için de aynı itibar suikastı söz konusu. Çünkü bu kişilerin birçoğu ilçe belediye başkanı ya da partide önemli görevleri var. Bugün Soyer'in yaşadığını yarın kendilerinin de yaşaması an meselesi. Onların da isimleri bu kısır tartışmalar içinde dönüp duruyor aylardır. Şimdi büyükşehire aday yapılmazlarsa kendi ilçelerinde ya da bulundukları görevlerde nasıl sağlam durabilirler ki. Bu aynı zamanda vatandaşlar için de büyük bir dayatma. 31 Mart'a bu kadar az bir zaman kalmışken İzmir'de hala hem de savaş seviyesinde aday tartışması yaşanıyor. Adaylar neredeyse sandık konulduğunda sürpriz olacak seçmen için. Bu durum İzmir'in CHP gözünde hala çantada keklik görüldüğünün göstergesi değil de nedir!

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