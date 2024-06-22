Taraftar dağıtan parti fanatizmi

Kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılamak, küçük görmek günlük hayatımızda olduğu gibi siyasette de çok yaygın maalesef. Örneklerine her gün şahitlik ediyoruz. Siyaset yapanlar kadar mesleği gereği ya da ilgi alanı olarak siyaseti yakından takip edenlerin de en belirgin özelliklerinden biri bu. Hepimiz anne-babası, yakın bir akraba ya da arkadaşının siyaseti nasıl fanatizm seviyesinde günlük hayatına taşıdığına dair birer örnek verebiliriz.

DAHA UYGUN ÖRNEK YOK

Aslında fanatizm seviyesinde derken futbol takımı taraftarlığını örnek göstermek istemezdim ancak maalesef bizim ülkemizde sportif alanda da taraftarlık, fanatizm ve hatta terörizm seviyesinde yaşandığı için aklıma daha eşdeğer bir örnek gelmedi.

Son günlerde siyasetteki yumuşama iklimi üzerinden CHP'liler arasında yaşananları görüyorsunuz. Bir tarafta, siyasetteki sert iklimin ülkenin sorunlarının çözümüne engel olmasını önlemek için çaba sarf edenler var. Diğer tarafta ise iktidarla söz konusu ülkenin geleceği olsa da asla yan yana durmak istemeyenler...

CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti'ye gitmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da buna karşılık iadeiziyarette bulunması CHP'nin kendi içinde sorun şu anda.

Aynı şekilde parti fanatiği basın kuruluşları ile mensupları için de büyük problem.

Günlerdir Özel-Yılmaz Özdil arasındaki atışmayı takip ediyoruz. Özgür Özel, polemiği seviyeli yürütmeye çalışıyor ama Özdil'in seviye yerlerde.

İNCE AYAR ÇOK ÖNEMLİ

Halbuki siyasetle uğraşan, bir partide siyaset yapan veyahut bir partinin savunuculuğuna savunan herkesin taraftarlık ayarını iyi yapması lazım. Çünkü o ince ayar kaçtığında savunduğunuz tarafa da zarar veriyorsunuz bir şekilde. O partiye oy veren ya da oy verme olasılığı olan birçok kişiyi kaçırma ihtimaliniz var.

Bunları çok iyi düşünerek herhangi bir şeyi eleştirirken kelimeleri özenle seçmeniz gerekiyor bir kere. Bunu yapmazsanız kendiniz antipatik olmanızın yanı sıra savunduğunuz partiye zarar verirsiniz.

Ayrıca yıllardır olabilecek en yıkıcı şekilde iktidarı eleştiriyorsunuz, muhalefeti de eleştiriyorsunuz, üstüne üstlük bir de çarpık muhalefet anlayışını değiştirmeye çalışanları eleştiriyorsunuz. E kusura bakmayın ama o zaman buyurun siz siyaset yapın derler size de.

DEĞİŞMEK KOLAY DEĞİL

Yıllardır karşı tarafı yani kendisini desteklemeyenleri, oy vermeyenleri hakir gören siyaset anlayışı CHP'yi müzmin muhalefet haline getirmedi mi? Şimdi yeni bir anlayış geliştirmeye çalışıyor muhalefet.

Lakin parti içinde köhne muhalefet anlayışından kurtulmak kolay olmadığı gibi sözde parti taraftarı fanatik gazetecilerin kafa yapısını değiştirmek de hiç kolay değil. O nedenle böyle taraftarları olduğu sürece Özgür Özel'in işi zor yolu da çok uzun. Çünkü parti içinde onun ayağını kaydırmak, Genel Başkanlık koltuğundan indirmek, onun yerine cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşanlar sürekli atak yaparken bir de kamuoyuna onu kötüleyen fanatiklerle mücadele etmek zorunda. Demem o ki, Allah düşmanın bile fanatiğini vermesin...