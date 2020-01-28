  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Son dakika: Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da 4,1 büyüklüğünde ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

28.01.2020, 18:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020,18:22

verilerine göre 'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.53'te yerin 7 km derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)'ın sitesinde yer alan verilerie Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da bugün saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve büyük panik yaratmıştı. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika! Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Son depremler Manisa'daki deprem kamerada! İşte o görüntüler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN