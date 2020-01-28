Son dakika: Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.53'te yerin 7 km derinliğinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)'ın sitesinde yer alan verilerie Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da bugün saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve büyük panik yaratmıştı. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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