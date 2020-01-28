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Manisa'daki deprem kamerada! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 28.01.2020, 16:33

Manisa Kırkağaç merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşattığı panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...

Manisa Kırkağaç merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşattığı panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...

Son dakika! Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

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