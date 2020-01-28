Manisa Kırkağaç merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşattığı panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...
Manisa Kırkağaç merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşattığı panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte o anlar...
Manisa'daki deprem kamerada! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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