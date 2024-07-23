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Haberler Manisa İzmir'de 2 kişiyi hayattan koparmıştı! Manisa'da da elektrik kabloları tehlike saçıyor

İzmir'de 2 kişiyi hayattan koparmıştı! Manisa'da da elektrik kabloları tehlike saçıyor

Son dakika haberleri... İzmir'de geçtiğimiz günlerde sağanak yağışta sokakta yürüyen 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan elektrik kaçakları, Manisa sokaklarında da tehlike saçıyor. İzmir'deki facianın bir benzerinin Manisa'da da yaşanmaması için vatandaşlar duruma müdahale edilmesini istiyor.

CÜNEYT HASÇELİK
İzmir’de 2 kişiyi hayattan koparmıştı! Manisa’da da elektrik kabloları tehlike saçıyor

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sokakta yürüyen 2 kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçakları, Manisa sokaklarında da kol geziyor! Kentin çeşitli noktalarında yüzeye çıkmış elektrik kabloları özellikle yağışlı havalarda büyük bir risk oluşturuyor. Vatandaşlar, benzer bir facianın yaşanmasından endişe ediyor.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yağışlı havada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişi, yüzeyden geçen kablodan elektrik kaçağı yaşanması nedeniyle akıma kapılmış ve hayatlarını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 14 kişi tutuklandı.

Yer altı elektrik kablolarının en az 50 santim derinden geçmesi gerekirken yüzeyden geçmesi büyük tartışmaya neden olmuş, olayla ilgili ihmaller zincirinin yaşandığı ortaya çıkmıştı. Manisa şehir merkezindeki bazı noktalarda da elektrik kablolarının yüzeyden geçmesi vatandaşları endişelendiriyor.

VATANDAŞLAR İZMİR'DEKİ FACİAYA DİKKAT ÇEKİYOR

İzmir'de yaşanan faciaya dikkat çeken vatandaşlar, ilgili kurumların benzer bir olay yaşanmadan duruma müdahale etmesini istiyor. Manisa Çarşı Mahallesindeki Dumlupınar Caddesi, yüzeyden geçen elektrik kablolarının sıkça görüldüğü yerlerden biri. Özellikle su mazgallarının yanından geçen kablolar, yağışlı havalarda büyük bir risk oluşturuyor.

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