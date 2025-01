Kestelli: Asla vazgeçmemelisiniz

İzmir Ticaret Borsası'nın başarılı başkanı Işınsu Kestelli, kadın istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışanlarının yüzde 60'ının kadın olduğu İTB'nin başında olduğu dönemde kadın girişimci sayısı 16 kat arttı.

'BAŞARI BİR EKİP İŞİDİR'

Kestelli aynı zamanda vali kızı olmasına rağmen tüm başarısını kendi tırnakları ile kazıyarak bugünlere geldiğini belirterek her zaman kadınların arkasında durduğunu vurguladı. Kadın girişimciler karşı her zaman kapılarının açık olduğunu söyleyen Kestelli bu sayının artarak devam edeceğini belirtti. Işınsu Kestelli iş hayatına atılmak isteyen kadınlara, "Asla vazgeçmeyin, mücadele edin ve kazanın. Çünkü sizlere verilmeyen ya da bir lütuf gibi sunulan her şeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz" mesajı verdi.

Işınsu Kestelli, kadınları her konuda desteklediğini ve iş hayatında daha aktif olmaları gerektiğini söyledi.

Başarının bir ekip işi olduğuna inandığını belirten Kestelli, "Cinsiyet eşitsizliklerini, hayatın hiçbir alanında kabul etmedim. Bu nedenle şirketimin performansına olan katkımı bir kadın olarak değil de iş insanı olarak değerlendirmek isterim. İnsanlarla kolay ilişki kurabilmemi işimde yakaladığım başarının anahtarı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca başarının bir ekip işi olduğuna inanırım. Şirketimde çalışanlar uzun yıllardır değişmedi. Bir takım olduk ve takım oyunu oynuyoruz. Bu da bizi istikrarlı bir başarının parçası yapıyor" diye konuştu.

'DEĞİŞİM HIZLANMALI'

TÜRKİYE'DE tarımın erkek egemen bir alan olduğuna değinen Kestelli, tarlaya bakıldığında ise genellikle kadınların görüldüğüne değinen Başkan Kestelli şöyle söyledi: "Tarımda ticarete geldiğimizde ise karşınıza çoğu zaman erkeklerin çıktığını görüyoruz. Kadın şirket kurucusu ya da ortağına pek rastlanmaz. Bu durumun yavaş yavaş değişmeye başladığını söyleyebilirim. Benim başkanlık yaptığım dönemde bu rakam 16 kat arttı. Hızlandırmak için pozitif ayrımcılığa ihtiyaç var. Bu sadece yüzyılların birikim olan dengesizlikleri ortadan kaldırarak herkesin yarışa eşit şartlarda başlamasını sağlamak. Kadın Girişimciler Kurulu bu anlamda tüm Türkiye'de kadın girişimci sayısını artırmada önemli bir rol oynadı."