Bakan Kurum: İzmir Körfezi temizlenecek! Bu işin takipçisi olacağız

"YENİ BİR SOSYAL KONUT PROJESİ DAHA BAŞLATACAĞIZ"

Bakan Kurum sunumda sosyal konut projeleriyle ilgili müjde verdi: 81 ilimizi ziyaret ediyoruz. Her ziyaretimizde, milletimiz bize sosyal konut beklentisini ifade ediyor. Ben de yine ilk kez Gazi meclisimizden milletimize ilan ediyorum. 2025 yılı sonu itibariyle, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 'Son dar gelirli kardeşimizi de devlet güvencesiyle ev sahibi yapana kadar', yuva kurmaya devam edeceğiz.

"250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE 88 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLADIK"

Bakan Kurum TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: Bizden önce düşe kalka ilerleyen Toplu Konut İdaresi'ni canlandırarak 21 yılda 3 trilyon lira yatırım yapmış, 1 milyon 462 bin sosyal konut ve 46 bin sosyal donatıyı 5 milyon dar gelirli vatandaşına sunmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ama durmuyoruz. Bugün 81 ilin tamamına yayılan tam 1.210 şantiyede, 312 bin yuvamızın, park, bahçe, cami, okul ve sosyal donatımızın inşasını da aşkla sürdürüyoruz. 2024 yılında 130 bin konutun ihalesini, 34 bin evin satışını ve 52 bin evin teslimini tamamladık. Şu anda 50 ve 100 bin Sosyal Konut Projelerindeki konutlarımızı, depremin getirdiği yüksek maliyetlere ve zorluklara rağmen büyük oranda bitirdik. İlk kez buradan ifade ediyorum. 250 bin sosyal konut kampanyamızda, şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık, TOKİ'mizin 2 gün önce açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlarımızı başlatacağız, milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Yine İlk Evim Arsa Projesi kapsamında; 694 ilçede taleplerimizi topladık. 2025 yılı Temmuz ayına kadar da tahsis süreçlerini tamamlayacağız.