Bakan Kurum: İzmir Körfezi temizlenecek! Bu işin takipçisi olacağız

SIFIR ATIKLA 185 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANDI, 498 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI
Bakan Kurum, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi kapsamında 193 bin binada sıfır atık yönetim sisteminin kurulduğunu toplam 60 milyon ton atığın geri kazanıldığını belirtti. Ekonomiye 185 milyar lira katkı sağlandığını ve 498 milyon ağacın kesilmesinin, 5,9 milyon ton sera gazı salımının önlendiğine vurgu yaptı. Son 22 yılda, belediye ayrımı gözetmeksizin 25 bin 950 çevre yatırımına, 58 milyar lira kaynak sağlandığını söyledi. Bakan Kurum, "Türkiye'nin 7 bölgesinde Sıfır atık pilot ilçelerimizi belirleyeceğiz. Depozito Yönetim Sistemimizin makine ve altyapı kurulumunu, 2025 yılı sonuna kadar yapacak, ülke genelinde uygulamaya geçeceğiz. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı; 2024 yılı itibariyle, yüzde 35'e çıkardık; inşallah daha çok çalışarak 2035 yılında yüzde 60'a çıkaracağız" şeklinde konuştu.
MAPA-ŞAMANDIRA'DA PİLOT BÖLGE FETHİYE-GÖCEK
Mavi Vatan'ın temiz geleceğini garanti edecek Mapa-Şamandıra Projesi'nin bu yıl içinde Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde pilot uygulama olarak başlayacağını belirten Bakan Kurum, "Projemizle tekne ve yatların koylarımızda, kontrollü şekilde konaklamalarını sağlayacağız. Atıkların denize deşarjını önleyecek, deniz canlılarını koruyacağız. Başarımızı ölçecek, eksik yönlerimizi giderecek ve en kısa süre içerisinde aynı uygulamayı, tüm denizlerimize yayacağız" dedi.