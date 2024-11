Bakan Kurum: İzmir Körfezi temizlenecek! Bu işin takipçisi olacağız

İSTANBUL'DA 907 BİN EV VE İŞ YERİNİN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Bakan Kurum konuşmasının İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kısmında da şu bilgileri verdi: Bugüne kadar sosyal konutlarımızla beraber baktığımızda tam 3.7 milyon yuvamızı yenilemiş, yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı güvenli bir hayata eriştirmiş durumdayız. Bugün, 81 şehrimizde sosyal konutlarla beraber toplam 735 bin yuvanın ve işyerinin dönüşümüne hızla devam ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde, toplam 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık. 193 bin evimizin, dükkanımızın yenilenme süreci devam ediyor. Bizim tek bir hedefimiz var. Tarihimizin, omuzlarımıza yüklediği en kutlu emanet olan İstanbul'umuzu ve İstanbulluları deprem tehdidinden kurtarmak için canla başla çalışacağız.



İSTANBUL'DA 600 BİN YAPI HER AN KENDİLİĞİNDEN ÇÖKEBİLİR

İstanbul için kentsel dönüşüm çağrısını yineleyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Özellikle de geçmişinde en büyük sınavları hep depremlere karşı vermiş olan, olası bir depremle Türkiye'nin bekasını tehlikeye atacak olan İstanbul'umuzun üzerine titriyoruz. Bilim insanlarımız; uyarılarına her gün bir yenisini daha ekleyerek; 'İstanbul'un yakın geleceğinde bir deprem bekleniyor; acil ve kesintisiz kentsel dönüşüm şart' diyorlar. 'İstanbul'a dair tüm gündemler ertelenmeli, süratle dönüşüme odaklanılmalı' diyorlar. Bu çağrıları da şu hakikatlere dayandırıyorlar. Bugün İstanbul'umuz; toplam 7.5 milyon ev ve işyeriyle devasa bir metropoldür. Bu yuvaların 1,5 milyonu, mühendislik hizmeti almamış ve zemin nedeniyle de ileri derecede risk altındadır. Hele hele bunların 600 bini, bırakın 7 şiddetindeki bir depremi, her an kendiliğinden çökebilecek vaziyettedir. Zaten gün geçmiyor ki, İstanbul'un bir mahallesinde kendiliğinden çöken bir bina olmasın.