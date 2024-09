Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

İzmir bir ünlüler kenti, bir ünlü yetiştirme merkezidir… Bu sanat kenti, uzun yıllardan beri aynı zamanda bir sanatçı yetiştirme okuludur. En unutulmaz müzisyenler, en güzel sesli şarkıcılar, en cesur mankenler, en yetenekli sinema ve tiyatro oyuncuları, en rakipsiz sporcular, en renkli ekran yıldızları ve en tarz modacılar hep İzmir'den çıkmıştır.

İzmir'in hemen her ilçesinden, her mahallesinden, her semtinden ünlü bir isim yetişmiştir. Bu kentin sokaklarının, yetiştirdiği ünlülerin isimleriyle anılması olağan bir durumdur. Bir ölçüm yapılabilse, belki de başka hiçbir kentimizde kilometrekareye bu kadar çok ünlü kısmet olmadığı görülecektir. İzmir, yetiştirdiği ünlü isimlerle ne kadar gurur duysa yeridir ve hakkıdır.

İzmir sanat, spor, bilim, siyaset ve magazin dünyasına isim yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok ilgi gören şehirlerinden biri olan İzmir, aynı zamanda gösteri dünyasına armağan ettiği ünlü güzelleriyle de tanınıyor. Şimdi isim yaptıkları farklı alanlar, çeşitli özellikleri, çarpıcı yaşam öyküleriyle bu şehirden çıkıp Türkiye çapında tanınan ve hatta ünleri sınırları aşan isimlere göz atalım. İşte kimi bu dünyadan göçmüş kimi kariyerine devam eden İzmirli ünlüler…