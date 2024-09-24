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Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

Ege'nin İncisi İzmir doğa güzelliklerinin yanı sıra güzelleriyle de ünlü. Ses, sahne, sinem, spor ve sanat camiasına birçok isim kazandıran İzmir adeta yıldızlar geçidi. Peki hangi ünlüler İzmirli? İzmir'de doğup büyüyen ünlüler kimler? Yıldız Tilbe'den Sıla Türkoğlu'na, Metin Arolat'tan Şahan Gökbakar'a, Bengü'den Vahide Perçin'e birçok isim ve nicesi İzmirli. Sezai Elgin Yeni Asır okuyucuları için derledi.

SEZAİ ELGİN

Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:58

Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

İzmir bir ünlüler kenti, bir ünlü yetiştirme merkezidir… Bu sanat kenti, uzun yıllardan beri aynı zamanda bir sanatçı yetiştirme okuludur. En unutulmaz müzisyenler, en güzel sesli şarkıcılar, en cesur mankenler, en yetenekli sinema ve tiyatro oyuncuları, en rakipsiz sporcular, en renkli ekran yıldızları ve en tarz modacılar hep İzmir'den çıkmıştır.

İzmir'in hemen her ilçesinden, her mahallesinden, her semtinden ünlü bir isim yetişmiştir. Bu kentin sokaklarının, yetiştirdiği ünlülerin isimleriyle anılması olağan bir durumdur. Bir ölçüm yapılabilse, belki de başka hiçbir kentimizde kilometrekareye bu kadar çok ünlü kısmet olmadığı görülecektir. İzmir, yetiştirdiği ünlü isimlerle ne kadar gurur duysa yeridir ve hakkıdır.

İzmir sanat, spor, bilim, siyaset ve magazin dünyasına isim yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok ilgi gören şehirlerinden biri olan İzmir, aynı zamanda gösteri dünyasına armağan ettiği ünlü güzelleriyle de tanınıyor. Şimdi isim yaptıkları farklı alanlar, çeşitli özellikleri, çarpıcı yaşam öyküleriyle bu şehirden çıkıp Türkiye çapında tanınan ve hatta ünleri sınırları aşan isimlere göz atalım. İşte kimi bu dünyadan göçmüş kimi kariyerine devam eden İzmirli ünlüler…

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Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

1.AYHAN IŞIK: YEŞİLÇAM'IN TAÇSIZ KRALI

Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan "Taçsız Kral" lakaplı Ayhan Işık, 5 Mayıs 1929 tarihinde İzmir Konak'ta doğdu. Karataş semtinde, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı tarihi bir Rum evinde, kendi anlatımıyla "Işıyan ailesinin tekne kazıntısı" olarak dünyaya geldi.

Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

Asıl adı Ayhan Işıyan'dır. Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nden 1953 yılında mezun olan Işık, mezuniyetinin ardından grafiker olarak çalışmaya başladı. Grafikerlik kariyeri sırasında çeşitli dergilere kapak resimleri tasarladı.

1952 yılında, Yıldız Dergisi ve İstanbul Film'in düzenlediği bir yarışmayı Belgin Doruk ile birlikte kazanarak sinemaya adım attı. Aynı yılın içinde "Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan" filmiyle beyaz perdede ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ardından çektiği "Kanun Namına" adlı filmle oyunculuk yeteneğini kanıtladı ve büyük bir üne kavuştu.

Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

HOLLYWOOD'DA DA ŞANŞINI DENEDİ

Ayhan Işık, 1954'te Türk Film Festivali'nde, 1962'de Ses, 1965'te Artist ve daha birçok yayın organının düzenlediği yarışmalarda En İyi Erkek Oyuncu seçildi. 1959 yılında Amerika'ya giderek Hollywood'da şansını denemek isteyen Ayhan Işık, sinema konusundaki incelemelerini sürdürdü. Türkiye'ye döndükten sonra, Belgin Doruk ile birlikte rol aldığı "Küçük Hanımefendi" serisi filmleri izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Bu isimlerin İzmirli olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! İşte o ünlüler ve hayat hikayeleri

Ayhan Işık, Türkiye'ye dönüşünden sonra yeni filmler çevirerek sinema kariyerine devam etti. Ayrıca, 1972 yılında film yıldızlarının sahneye çıkma modasına uyarak, Klâsik Türk Müziği dalında solistlik yaparak sanat kariyerini genişletti.

BEYİN KANAMASI SONUCU ÖLDÜ

Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık, yönetmenlik ve diğer sanat dallarındaki başarılarıyla Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Ayhan Işık, mücadele dolu bir kariyerin ardından, genç denilecek yaşta hayata veda etti. 13 Haziran 1979 tarihinde İstanbul Bebek'te bulunan yazlığında güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanan ünlü aktör, beyin kanaması geçirdi. Acilen hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Ancak, birkaç gün sonra, 16 Haziran 1979'da sadece 50 yaşında yaşamını yitirdi.