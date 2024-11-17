Sabahları yataktan çıkamıyorsanız sebebi o hastalık olabilir

'BİZİMLE GİDECEK OLAN EN ÖNEMLİ ŞEY BEDENİMİZ'

Sonuç olarak, herkesin kendisine ve çevresindekilere dikkat etmesinin ve yaşam tarzını düzenlemesinin önemli olduğunu söyleyen Dr. Derya Can sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu beden, bize ömür boyu eşlik edecek. Aslında bizimle gidecek olan en önemli şey bedenimiz, bu yüzden ona özen göstermemiz gerekiyor. Eşyalarınızı, evinizi, arabanızı değiştirebilirsiniz. Ama bedeninizi değiştiremezsiniz. Onun yedek bir parçası yok ve değiştirilmeye kalkıldığında da hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor."