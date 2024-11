Sabahları yataktan çıkamıyorsanız sebebi o hastalık olabilir

Uzman Doktor Derya Can, fibromiyaljinin günümüz hastalıklarından birisi olduğunu söyleyerek hastalık hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Derya Can, "Hastaların her yeri ağrıyor. Bir gün başı, bir gün beli, başka bir gün dizi ağrıyor. Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorlar, öğlene kadar yataktan çıkamıyorlar, adeta dayak yemiş gibi uyanıyorlar. Gün içinde enerjileri düşük oluyor, yapmak istediklerini ağrıları yüzünden yapamıyorlar. Yapamadıkları için canları sıkılıyor, canları sıkıldıkça ağrıları artıyor ve depresyona girmiş gibi hissediyorlar. Çoğu hasta antidepresan kullanıyor, ama yine de mutlu olamıyorlar çünkü bu bir kısır döngü. Her yeri ağrıdığı için istediklerini yapamıyor, yapamadıkça daha çok strese giriyor, strese girdikçe ağrıları artıyor. Ancak altında yatan bir neden bulunamıyor. Tetkiklerine, MR'larına, röntgenlerine, eklemlerine bakıyorsunuz; her şey iyi görünüyor. Kan sonuçlarına bakıyorsunuz; hiçbir şey çıkmıyor. Ama hasta "Dokunamıyorum" diyor. "Koluma, elime, bana dokunulmasını istemiyorum çünkü canım yanıyor" diyor ve bu durumdan mutsuzluk duyuyor. Fibromiyalji böyle bir hastalık" dedi.