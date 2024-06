Uzman isimden bayram öncesi uyarı: Fazla tüketilen et kalp hastalıklarına yol açıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hazırlıklar başladı. Bayram hazırlıkları yapanlar özenle hazırlanan geleneksel bayram sofralarında hem et hem tatlı tüketiminde bazen sınırı kaçırabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Turgay Erten özellikle kırmızı et tüketiminin kolesterol ve kalp damar hastalıkları üzerindeki etkisine değinerek fazla tüketilen etin kalbin performans yükünü artırdığını belirtirken, Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her öğününde etle hazırlanmış menüleri tüketmenin artan sıcaklarla birlikte sağlık açısından doğru tercih olmayabileceği ve hayvan kesildikten sonra etin hemen tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.