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Haberler Galeri Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?

Kurban eti nasıl dağıtılmalı? Kurban eti nasıl pay edilmeli? Kurban eti paylaşımı nasıl olmalı? Kurban eti akrabaya verilir mi? soruları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenlerin cevabı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 10:27

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?
Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilir? Bu sorular çokça merak ediliyor. Peki kurban eti akrabaya verilir mi? Kurban eti kimlere verilmez? İşte tüm merak edilenlerin cevabı...

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Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?
Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi', 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû', 8/413).

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?
Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?

KURBANIN DİNÎ DAYANAĞI NEDİR?
Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34).
Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).
Ayrıca hicretin ikinci yılından günümüze kadarki süreçte Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.

Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?
Kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kimlere verilmeli?

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?
Kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir. Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.