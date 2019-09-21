Bornova’da ittifak çatırdıyor

Bornova CHP’de Mustafa İduğ’un belediye başkan adaylığı konusunda ittifak yapan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Mahir Polat’ın kongre öncesi farklı isimleri destekleyecekleri iddiası ilçeyi karıştırdı. İttifakın erken çatırdaması adaylık için sahaya çıkmaya hazırlanan isimleri hareketlendirdi

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(4)

CHP'de ilçe ve il kongresi öncesi Bornova örgütü de hareketlendi. Gönlünden adaylık geçiren birçok isim çalışmalara başlarken gözler Mustafa İduğ'un belediye başkanı adayı olmasını sağlayan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Mahir Polat ittifakına çevrildi. Son gelen haberler, ittifakta çatlama oluşabileceği yönünde. Çünkü, kulislerde 3 ismin de ilçe başkan adaylığı konusunda farklı isimleri destekleyeceği konuşuluyor.



FARKLI İSİMLER GÜNDEMDE



Buna göre Tuncay Özkan'la yerel seçimde aday konusunda ortak hareket eden Mahir Polat'ın, şu anki tablo itibariyle kongre sürecinde Özkan ekibine karşı çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ekibine yakın hareket ettiği belirtiliyor. Özkan ekibinin, eski Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ı desteklediği yönündeki iddialar dillendiriliyor. Kardeşi Ulaş Polat'ı belediye başkan yardımcısı yaptıran Mahir Polat'ın ise, Gürol Türkmentepe ismi üzerinde durduğu kaydediliyor. Bu arada Polat'ın Eski İlçe Başkanı Enver Dündar'ı destekleyeceği de bazı iddialar arasında. Kamil Okyay Sındır'ın ise adaylık için Ethem İnal ismine sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu arada Sındır'ın İduğ'la birlikte okul arkadaşı Ertürk Çapın'ı da destekleyebileceği kaydediliyor. Bornova'daki üçlü ittifakın parçalanması halinde bunun İl Kongresi'ne de etkisi olacağı kaydediliyor. Bu arada İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nun da kardeşinin eşi olduğu belirtilen Belediye eski başkan yardımcısı Selma Nalbantoğlu'nun ilçe başkan adaylığını istediği kaydediliyor.



İDUĞ GELİŞMELERİ İZLİYOR



Örgütte çok güçlü bir tabanı olmadığı bilinen Bornova'nın mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, gelişmeleri izliyor. İduğ, seçimin ardından Sındır'a yakın Ercan Kahya'yı başkan yardımcısı yapmıştı. İduğ, kendisini destekleyen üçlü ittifaktaki Mahir Polat'ın kardeşi Ulaş Polat'ı da diğer başkan yardımcılığı görevine getirmişti. İduğ'un, ilçe başkanlığı için farklı isimlerle yola çıkabileceği belirtilen bu üçlü ittifakın adımlarına göre tavrını belirleyeceği kaydediliyor. Üçlü ittifaktaki bu çatırdama diğer grupları da hareketlendirdi. Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İlçe Belediye eski Başkanı Olgun Atila'nın ise, şu an gelişmeleri izlediği belirtiliyor. İkilinin tablonun netleşmesinin ardından hamle yapacakları kaydediliyor.



'POLAT KARDEŞİNİ HAZIRLIYOR' İDDİASI



Bu arada CHP Bornova kulislerinde Milletvekili Mahir Polat'la ilgili ilginç bir iddia daha dile getiriliyor. Polat'ın bu dönem Başkan Yardımcısı yaptırdığı kardeşi Ulaş Polat'ı belediye başkan adaylığına hazırladığı öne sürülüyor.

Asım Güven'e destek yok

Seçim öncesi Olgun Atila'ya karşı hareket eden ve Mustafa İduğ'u destekleyen Bornova İlçe Başkanı Asım Güven'e ise, ilçe siyasetinde etkin isimlerden destek olmaması dikkat çekiyor.

YARIN : GAZİEMİR