İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası telefon hatları kesildi. İstanbul'da saat 14:00'da Silivri açıklarındaki deprem sonrası büyük korku yaşandı. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesildi.
İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası telefon hatları kesildi. İstanbul'da saat 14:00'da Silivri açıklarındaki deprem sonrası büyük korku yaşandı. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesildi.
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