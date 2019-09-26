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sonrası telefon hatları kesildi

Deprem sonrası telefon hatları kesildi

26.09.2019, 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,15:12

'daki 5,8'lik sonrası telefon hatları kesildi. İstanbul'da saat 14:00'da Silivri açıklarındaki deprem sonrası büyük korku yaşandı. sonrası telefon hatları kesildi.

İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası telefon hatları kesildi. İstanbul'da saat 14:00'da Silivri açıklarındaki deprem sonrası büyük korku yaşandı. Şiddetli deprem sonrası telefon hatları kesildi.
İstanbul'da korkutan deprem! Son dakika depremler...

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