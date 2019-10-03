Dünya Kaşıkçı için İstanbul’da buluştu

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşi bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği binanın önünde anıldı. AK Parti’li Yasin Aktay, geçen zamanda ölümüyle ilgili sır perdesi bir türlü aralanamayan Kaşıkçı’nın insan haklarına saygı ve adaletin sembolü olduğunu söyledi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenlendi. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin katıldığı ve duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet işlendiğini ancak Kaşıkçı'nın insan haklarına saygının, özgürlüğün, adaletin sembolü haline geldiğini vurguladı. Bazı analizlerde 'uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler yapar, fazla büyütmemek lazım' diyenler olduğunu vurgulayan Aktay, "Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası'nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler" dedi.



'AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'



Türkiye'nin cinayetin ardından olayın takipçisi olduğunu belirten Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından büyük bir teselli ile şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız, olayı duyduğu andan itibaren hiçbir hesap gözetmeden tamamen adaletin, hukukun gereğinin yerine getirilmesi için uğraştı. Şu anda hala bu cinayetten doğan hukukun yerine getirilmesini talep ediyoruz. Halen cesedin nerede olduğuna dair bir açıklama duyabilmiş değiliz."



KAŞIKÇI 2 KEZ ŞEHİT EDİLDİ



Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da, Kaşıkçı'nın iki kez şehit edildiğini dile getirerek, "Önce, onu öldürdüklerinde şehit oldu. İkincisi ise alçakça katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular, bu çocuksu kalbe sahip adam ölmeyecek. Bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal'in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı?" ifadelerini kullandı.



YERLİ VE YABANCI BASIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Yerli ve yabancı bir basın ordusunun katıldığı anma etkinliğine, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DAWN Kurucusu Nihad Awad, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, insan hakları aktivisti Mohamed Soltan ve El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfa katıldı.

İLK KEZ YENİ ASIR DUYURMUŞTU



Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin sis perdesi halen aralanamazken, cesedin başkonsolosluğa gelen katil timi tarafından parçalara ayırılarak asitle eritildiğini olaydan hemen sonra ilk kez Yeni Asır yazdı. Bu iddia halen ulusal ve uluslararası basının gündeminde...



BEZOS TÖREN İÇİN GELDİ



Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos da, Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nun önünde düzenlenen tören için İstanbul'a geldi. Aynı zamanda Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesinin de sahibi olan Bezos, burada yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'ya ithafen, "Biz buradayız ve sen yalnız değilsin" dedi.