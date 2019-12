Yolların yeni efendisi kendini sevdirdi

Gebze’de Başkan Erdoğan’ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan Türkiye’nin yerli otomobili, toplumun her kesiminden tam not aldı. Hayranlık uyandıran tasarımı ve çevreci özellikleriyle sosyal medya ve dış basında da geniş yer bulan otomobili sipariş etmek isteyenler şimdiden sıraya girdi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili için yurtiçi ve yurtdışından talep yağdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ilk siparişini verdiği otomobil için kampanya başlatılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyada "Yerli otomobil için sipariş alınsın" taleplerini dile getirdi. Kamu kurumları, işadamları ve vatandaşların talepleri, sosyal medyada top trend oldu. Yerli otomobilin ilk taliplerinden biri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ'ın talimatıyla belediye araçları yerli otomobil ile değiştirilecek. Seri üretimine geçmesiyle tercihlerini yerli otomobilden yana kullanacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak, var olmak için bizler de yerli ve milli otomobilimizi tercih edeceğiz. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye'nin kazancıdır. Hizmet araçlarımızı yerli otomobil ile değiştirerek bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz" dedi.





BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU da, sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaşarak destek mesajı yayımladı. Çerçioğlu, "Türkiye'nin yerli otomobil girişimi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bilimin öncülüğü ve aklın ışığında yapılan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulunan isimler arasında yer aldı. İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobile destek vereceklerini açıklayan İmamoğlu, "Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim" dedi.



DAP YAPI'DAN TAM DESTEK



Son dönemde İzmir'de gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettiren DAP YAPI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ZIYA YILMAZ, "Yerli otomobilimiz ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında bir mihenk taşı olacaktır. Kalbi her daim bu ülke için çarpan kurulduğu günden bu yana ülkesi için üreten DAP Yapı olarak şirket bünyemizde yer alan 200 aracı, yerli otomobille değiştireceğimizi şimdiden taahhüt ederiz" dedi. İstanbul Taksiciler Odası 17 bin 395 araca talip olduklarını açıklarken, Kayseri Talas Belediyesi 20 araç alacaklarını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üretilecek 34'üncü aracı almak istediklerini belirtirken, sanatçılar da yerli araba için sıraya girdi. Balıkesir Belediyesi hizmet araçlarını yerli otomobillerle değiştireceğini duyurdu. Nişantaşı Üniversitesi de rektörlük aracını yerli otomobille değiştirecek. 2022 yılında yollara çıkacak olan otomobili almak için kampanyanın hemen başlatılmasını isteyen vatandaşlar, taksitlerini şimdiden ödemeye başlamak istiyor.



ERZİNCAN TİCARET VE SANAYI ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI AHMET TANOĞLU, yerli otomobile destek olacaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, yerli arabamıza tam destek için biz de 24'üncü sedan araca talip olduk" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yerli otomobilden 100 adet ön sipariş vereceklerini açıkladı. Altay, yerli otomobilin üretilmesiyle belediye araçlarının tümünün yerli olacağını söyledi.





VATANDAŞ TAM NOT VERDİ

Türkiye'nin otomobili, meslek örgütü temsilcileri ve sektör profesyonelleri kadar vatandaşın da beğenisini kazandı. İzmir'de pazarcılık yapan Rıza Küçük, yerli otomobilin geleceğe yönelik teknoloji içermesinden dolayı başarılı bir yatırım olduğunu söyledi. Küçük, "Bu ülkenin bir yere gitmesini istemeyenler önümüzden çekildi. 2022'de seri üretime geçilecek. Benim tercihimde o olur. Kesinlikle alırım" dedi. Esnaflardan Murat Tunç da, yerli otomobilin görüntüsünü çok beğendiğini belirtti. Yerli aracın üretiminin kendilerini mutlu ettiğini bildiren Tunç, "Gurur duydum. İmkanım olursa alırım. Elektrikli olması çevre için çok önemli. Kaç yıl sonra tamamen Türk malı bir araç... Ayrı bir gurur. Keşke her şey böyle güzel olsa" ifadelerini kullandı. Battal Demir ise, "Tasarımı çok beğendim. Üretime geçsin elimde iki Alman malı araç var onları satıp anında alırım. Yerli arabaya binerim" diye konuştu. Vahit Göktan da, yerli arabayı çok beğendiğini, fiyatının uygun olması durumunda kendisinin de almak istediğini aktardı.





EN ÇOK İSMİ MERAK EDİLDİ

Başkan Erdoğan'ın test sürüşünü yaptığı Türkiye'nin Otomobili'nin marka ismi en çok merak edilenler arasında yer aldı. Milyonların merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım programı sonrası aracın 5 ayrı modelinin marka kısımlarında üretici firma olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) logosunun yer alması markanın TOGG olacağı algısını yarattı. Ancak Türkiye'nin Otomobili'nin adı önümüzdeki altı ay içinde 150 alternatif arasından ince elenip sık dokunarak seçilecek. Halkın taleplerinin de göz önüne alınacağı süreçte aracın ismi de tasarımı ve teknolojik özelliklerinde olduğu gibi Türk milletine özgü nüanslar barındıracak



SOSYAL MEDYADA YARATICI ÖNERİLER

Ön gösteriminin ardından sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi olan 'Türkiye'nin Otomobili' için vatandaşlardan yaratıcı isim önerileri geldi. Sosyal medya kullanıcıları yoğunlukla, Türkiye'nin Otomobili için Ottoman, Börü, 1453, Anadolu, Anka, Ayyıldız ve İngilizcede kurt anlamına gelen Wolf isimlerini önerdi.





5 MODELDE ÜRETİLECEK

yıl boyunca 100'den fazla Türk mühendisin emeği ile ortaya çıkan Türkiye'nin Otomobili, iki motor seçeneğine sahip olacak. 500 kilometre menzile ve 30 dakikadan az şarj süresine sahip olan otomobil "C-SUV", "C-SEDAN", "C-HATCBACK", "B-SUV" ve "C-MPV" olmak üzere 5 modelde üretilecek.



İŞ DÜNYASINDA YERLİ OTOMOBİL HEYECANI

Türkiye'nin ürettiği ilk yerli otomobil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen törenle dünyaya tanıtılırken, Ege Bölgesi iş dünyası tarafından da heyecan ile karşılandı. İş dünyası temsilcileri, yaptığı açıklamalarla tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobile tam destek verdi:





İZMIR TİCARET ODASI (İZTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER:

Sadece İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak değil, aynı zamanda otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak Türkiye'nin Otomobili'ni ve tasarımı çok beğendiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Yerli otomobilin ülkemizin en önemli küresel markalarından olacağına inanıyoruz. Yazılım ve sistemin kendi Ar-Ge mühendislerimiz tarafından yapılması gurur verici. Devamının geleceğine inanıyor ve rekabetçi bir ürün ortaya çıkaracağımıza güveniyoruz. Yerli üretimin önemini her fırsatta dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki kararlılığı ve desteği için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Başkanı ve aynı zamanda TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG temsilcilerine ve tüm emek verenlere de teşekkürlerimizi sunuyorum. Ülkemiz için istihdam yaratacak her türlü girişimin yanındayız



SAHİP ÇIKANLARI KUTLUYORUM EGE BÖLGESI SANAYİ ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: Yerli otomobilimiz ülkemiz için hayırlı olsun. Türkiye'nin Otomobili'ne öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk iş dünyasına inancı için teşekkür ediyor ve emeği geçen başta TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çalışma arkadaşları ile projeye sahip çıkan iş insanlarımızı kutluyorum.



EGE GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (EGİAD)YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA ARSLAN: Yerli otomobil Türkiye ve Türk markalarının uluslararası platformlardaki algısını pozitif yönde etkileyecektir. EGİAD olarak markalaşmayı ilk öncelik olarak belirlediğimiz bu dönemde, lansmanı yapılan yerli otomobili büyük bir gururla izledik.



İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI VE TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESI CELİL ANIK: Taksiciler olarak yıllardır ithal araçlara para ödemek zorunda kalmaktan kurtulmak istediğimizi söylüyoruz. Yerli otomobilin elektrikli olacağının açıklanması heyecanımızı daha da artırmıştı. Çevre dostu araçlara geçme hazırlığı yaptığımız dönemde bu müjde çok iyi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtılan Türkiye'nin Otomobili hem yerli ve milli hem de elektrikli olması nedeniyle beklentilerimizi karşılıyor. Yola çıktığında ilk tercihimiz yerli otomobil olacak.



TÜM DÜNYADA OLACAK DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN: Devrim otomobilin önünü kesmişlerdi ancak çağdaş dizaynı ile göz kamaştıran elektrikli devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler diye düşünüyorum. Burada önemli olan fabrika için doğru lokasyonun belirlenmesiydi. Bizim de otomobilin yan sanayi ürünleriyle ilgili girişimlerimiz olacak. Cumhurbaşkanımızın ve TOBB Başkanımızın bu projeye ciddi katkıları oldu. Milli gururumuz yerli otomobilimiz, gelecekte çok daha güçlü bir şekilde tüm dünyada olacaktır.



EGE İHRACATÇILAR DERNEĞI (EGEİD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYBERK ALOĞLU: Bizi ve ülkemizi heyecanlandıran bu işe öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve koca yürekli 5 babayiğide teşekkür ederiz. Geç kalınmıştı. Çok şükür o mutlu güne kavuştuk. Hem şık tasarımıyla hem de motordaki elektrikli teknoloji seçimiyle çok beklenilen, dünya pazarlarında karşılığını alabileceğimiz bir otomobil seyrettik. Seri üretime geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya pazarlarında da karşılık göreceğine inanıyoruz.



MANİSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (MESOB) BAŞKANI HASAN GERİTER: Türkiye için çok önemli bir hadise, çok farklı bir atılımdır. Hem ekonomik boyutuyla hem sosyal anlamıyla ve uluslararası düzeyde bizi daha üstlere çıkarabilecek bir atılım olarak görüyoruz. Temennimiz 2022'de çıkacak olan aracın yine toplumun, ülkenin konumu ve şartlarına göre ihtiyaçları karşılayabilecek bir sonuç elde edilir



'AVRUPA BUNU KONUŞUYOR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası arenada çok konuşulan yerli otomobille ilgili "Tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



ALMANLARI KORKUTTU

İleri teknolojisi ve etkileyici tasarımıyla öne çıkan Türkiye'nin Otomobili, rakiplerini de önlem almaya zorladı. Alman otomotiv devi Volkswagen, 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini 2025'ten 2023'e çektiğini duyurdu.



DIŞ BASINDA GÜNDEM OLDU

Twitter'da bir numaraya çıkan yerli otomobile dünya medyası da geniş yer verdi. İngiliz Daily Mail gazetesinin "Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın otomobilin Tesla'ya meydan okuması temennisi aktarıldı. Alman Tagesspiegel gazetesi, "Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor" başlığını kullandı. Haberde, yerli aracın ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı olarak sunulduğu yorumu yapıldı. Die Welt gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin otomobil üretmek için cazip bir pazar olduğuna işaret edilerek, Volkswagen'in ülkede bir fabrika kurma kararı aldığı fakat bu kararın şu an askıda olduğu anımsatıldı. Focus dergisinin haberinde de Türkiye'nin yerli otomobil rüyasının gerçekleştiğinin altı çizilerek, aşılması gereken birçok engele rağmen bu yatırımın muazzam olduğu kaydedildi.





ERDOĞAN GURURLA SUNAR

Türkiye'nin yerli otomobil adımı, Avusturya devlet televizyonu ORF başta olmak üzere ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından detaylı şekilde haberleştirildi. Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, "Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı" başlığı ile gelişmeleri okuyucularına duyurdu. Belçika haber ajansı Belga, "Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobil prototiplerinin örtülerini kaldırdı" başlığını kullandı. RTL kanalı ise "Türkiye otomobil pazarına girdi, Erdoğan iki elektrikli otomobil sundu" başlığı kullanıldı. Yunan Ta Nea gazetesinin haberinde de projenin 5 Türk şirketinden oluşan konsorsiyum tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekildi. Capital.gr gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni otomobilin direksiyonuna geçerek denediğini yazdı.



CEO KARAKAŞ'TAN FİYAT AÇIKLAMASI

Tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran yerli otomobille ilgili en çok merak edilen konulardan biri de fiyatı oldu. TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin rekabetçi bir fiyata sahip olacağını açıkladı. Şu an fiyat vermenin ticari anlamda doğru olmadığını söyleyen Karakaş, "Bizim yola çıkışımızda kullandığımız mantık rekabetçi bir otomobil olması. Her şeyi ona göre tasarlıyoruz. Böyle bir otomobil bugün piyasada pazar payı almak isteseydi kimden pazar payı alırdı ona bakıyoruz" dedi.

