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açıkladı: 'de 6. koronavirüs vakası

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 6. koronavirüs vakası

14.03.2020, 23:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020,00:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili önemli açıklamada bulundu. yaptığı açıklamada, 'Umre'den dönen bir yurttaşımınızın testi pozitif çıktı' ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz" dedi.

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.

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