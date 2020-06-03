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Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanı 'i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Danıştay Başkanı ’i Cumhurbaşkanlığı kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti

03.06.2020, 15:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

DHA

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