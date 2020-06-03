Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
DHASon dakika: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı! Libya Başbakanı Feyyaz Sarrac Türkiye'ye geliyor Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı kabul etti MGK 4 ay sonra toplandı
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.