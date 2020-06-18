Komandolar Haftanin’in kalbine indi

Mehmetçiğin terör örgütü PKK'ya ait 81 hedefi yerle bir ettiği Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından, terör örgütü Pençe-Kaplan Operasyonu ile karadan da kuşatıldı. Binlerce mağaranın bulunduğu dağlık coğrafyada gerçekleştirilen operasyon kapsamında yüzlerce kahraman komando bölgeyi adım adım tarıyor. Terör örgütü PKK'ya ait 150 hedefin yerle bir edildiği operasyonda yerli ve milli savunma silahları kritik görevler üstlendi. Fırtına OBÜS'leri ve Çok Namlulu Roketatarlar(ÇNRA) karadan hedefleri tam isabet vurdu. Karadan ilerleyen komandolara ATAK helikopterleri ile İHA ve SİHA'lar havadan destek veriyor. Başarıyla devam eden operasyonla hakim tepelerin de ele geçirilmesi ile bölge terörden temizlenecek.

İNCE TEMİZLİK YAPILIYOR

Kuzey Irak sınırından Haftanin'e doğru 10 kilometrelik alanda karış karış arama tarama faaliyetleri yapılıyor. Havadan ulaşılamayan mağara ve inler

Pençe-Kaplan Operasyonu ile tek tek temizlenecek.

TEKER TEKER VURULDU

Irak'ın kuzeyinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonunun gerçekleştiğini kaydeden Terör ve Güvenlik Uzmanı Erhan Çalışkan, "PKK'nın birçok kampı havaya uçuruldu. Hava destekli bir kara operasyonu. Komandolarımız, Haftanin'in kalbine girdi. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK'nın araziye ve yola tuzakladığı birçok mayın ve patlayıcı imha edildi. PKK'nın eğitim ve lojistik mağaraları imha edildi. Aralarında örgütün yürütme kurulu üyelerinin de bulunduğu önemli bir çok ismin operasyonla etkisiz hale getirildiği konuşuluyor. Örgüt ağır hasar aldı. Kandil'in tamamını Sincar'a taşıma harekatı ve lojistik güçlerini bu bölgeye alma hazırlığı çöktü. Türk Silahlı Kuvvetleri bu saatten sonra hedefe ulaşmadan bölgeden dönmez. Sincar'a da Kandil'e de şanlı Türk bayrağını dikeceğiz" dedi.





EN BÜYÜK LOJİSTİK MERKEZİ

Dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gece operasyonu yapmanın önemine dikkat çeken Çalışkan, "Türkiye'nin 30 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör örgütünün en büyük lojistik merkezi Haftanin darmadağın edildi. Haftanin, Türkiye'ye sızmak için temel güzergahlardan birisi. Türkiye bir gece ansızın bölgeye girerek en az zayiatla, örgüte en büyük hasarı verdi. Türkiye, örgütün yeniden ayağa kalkmaması için operasyonlara devam edecek ve sonuna kadar gidecektir" dedi.





HAFTANİN KAMPI

ŞIRNAK-ULUDERE hattının tam karşısında bulununan Haftanin, Cudi Dağı üzerinden Şırnak'a geçiş bölgesi olarak kullanılıyor. Türkiye'ye çok yakın olan bölgede Kuzey Irak yönetimine bağlı köyler de yer alıyor.

GÜCÜNÜZÜ GÖSTERDİNİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar sevk ve idare ettiği operasyon kapsamında hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerinin belirlediği hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin fırtına obüsleri, SİHA, F-16'lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekat kapsamında, komutanlara telsizden seslenen Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



'EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YIKTIK'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin 90'lı yıllardan itibaren farklı dönemlerde Irak'ın kuzeyine harekatlar düzenlediğini hatırlatarak, "Eskiden bu işleri belirli bir bölgeyle sınırlı kalacak şekilde yapıyorduk. Sincar'a yürüyorsak Kandildekiler oraya gelmeyeceğimizi biliyordu" dedi. 2018'den bu yana Türkiye'nin bölgede adım adım kapsamlı operasyonlar yaptığını ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti: "Eğer hedefe ulaşmak, teröristleri baskı altına almak istiyorsanız eş zamanlı adımlar atmanız gerekir. Türkiye şu an bunu yapıyor" diye konuştu.

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