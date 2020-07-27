YKS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.

CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

AA

Okullar açılacak mı?

YKS birincileri belli oldu! Ege'den o il de listede!