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cevap kağıtları erişime açıldı

'den yapılan açıklamada, "2020- cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

YKS cevap kağıtları erişime açıldı

27.07.2020, 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,15:30

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.

CEVAP KAĞIDI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

AA

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