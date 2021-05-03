Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 438 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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