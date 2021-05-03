  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Mayıs koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 243 bin 648 -19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Mayıs koronavirüs tablosu

03.05.2021, 19:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 19:56

Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 438 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Mayıs virüs tablosu Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Nisan virüs tablosu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 3 Mayıs koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.