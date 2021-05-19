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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Mayıs virüs tablosu

19.05.2021, 20:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 20:35

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 233 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 419'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38'e yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 271 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 162 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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