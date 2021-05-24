Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 24 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 178 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 446'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 194 bin 10'a yükseldi.

GÜNLÜK VAKA TABLOSU

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 745 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Mayıs virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı