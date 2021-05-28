Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii açılışında çarpıcı mesajlar

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Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Taksim Camii'nde kılınan ilk namaza Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. Erdoğan, Taksim Camii önünde vatandaşlara sesleniyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz kardeşlerim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamızın mübarek olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize Hamdü senalar ediyorum.

Taksim Camimizin İstanbulumuz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Mimarından sanatçısına işçisine kadar herkesi selamlarımı sunuyorum. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe, Buralarda çok dolaştık, Taksim Camii bizim dünyamızda çok farklı bir yere sahipti.

O günlerden bugünlere kimler geldi kimler geçti... Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı'nın kesişiminde bulunan camimizden nidalar inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mühendislik yöntemiyle ülkemizde ve dünyada sayılı eserler arasında bulunan camimiz yerini şimdiden almıştır. Dijital kütüphanesi ve sergi alanlarıyla Taksim Camii, İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır.

Camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir.

İstanbul'da tarihi gün! Taksim Camii'nde ilk ezan ilk namaz

İstanbul için tarihi gün! İşte Taksim Camii'nin dikkat çeken özellikleri