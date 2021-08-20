Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Ağustos vaka tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." dedi.

İŞTE GÜNLÜK TABLO

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 73.52 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56.05 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 59 bin 440'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 34 MİLYON 791 BİN 602 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 636 bin 614 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 34 milyon 791 bin 602 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 529 bin 404 kişiye aşı yapıldı.

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