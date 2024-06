‘Her türlü hassasiyeti göz önünde bulunduruyoruz’

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 'Gençlik, Siyaset ve Gelecek' konulu söyleşi gençlerin sorularını yanıtladı. İzmir'deki gençlik yatırımlarına ve projelerine değinen Dr. Kasapoğlu şunları söyledi: "Hem hükümet olarak hem kurumlar olarak gençliği odak alıyoruz. Bu genç şehrin gençleri imkanlara erişme noktasında çok daha avantajlı durumdalar. Üniversitesiyle, diğer altyapısıyla, spor noktasında İzmir'i çok farklı bir noktaya getirdik." Sokak hayvanları konusuna getirilecek çözümler konusunda gençlerin fikirlerinin önemine de değinen Dr. Kasapoğlu, "Sokak hayvanları gerçeği toplumsal anlamda yaşadığımız bir realite. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Her canlı kıymetli. O yüzden her türlü hassasiyeti göz önünde bulundurarak konuyu masaya yatırıyoruz. İnanıyorum ki yapacağımız çalışma yine her canı değerli bulan felsefemizle, inancımızla yaşanan mağduriyetleri bir daha yaşanmayacak şekilde çözüm oluşacak" dedi.