  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem AK Parti 22 yıldır ilerlemenin öncüsü

AK Parti 22 yıldır ilerlemenin öncüsü

HABER MERKEZİ
AK Parti 22 yıldır ilerlemenin öncüsü
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor" dedi. Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA