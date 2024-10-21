Bakan Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: Söz konusu hastanelere ödeme kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

2 HASTANENİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Cimer başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı. Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi. İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi ile sözleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

GEÇMİŞ ÖDEMELERİ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİYORUZ

Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu. Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

Sözleşme maddeleri gereği olarak usulsüz istenen ödemeleri özel hastanelerden temin ediyoruz. Gerekçeli inceleme ve kontrol olmak üzere özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarını değerlendiriyoruz. Yapılan ihbarlar da değerlendiriliyor. Burada Medula sistemimiz var. Elektronik ortamdaki faturalar inceleniyor.

Yapay zeka ile nerede sapma var ve hata var tespit ediyoruz. Çağın gerektirdiği denetim mekanizmalarını uyguluyoruz.

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