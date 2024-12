Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI...

Sözlerimin hemen başında Isparta'da askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye Yüzyılını içeride ve dışarıda attığımız adımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnsanımızın "Allah sizden razı olsun" cümlesi bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla, stratejik hamlelerle açılışını yaptığımız eserlerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz.

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye özgüvenli bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bugün dünden daha güçlüyüz, özgürüz, itibarlıyız ve özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız.

Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacak, yeni heyecanları yaşatacağız.

85 milyon olarak biz muazzam ve muhteşem bir aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha müreffeh bir Türkiye hayal ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her hedefi daha büyük hedeflerin mihenk taşı olarak görüyoruz. Kazandırdığımız her eser, yeni projeler için azmimizi kamçılıyor. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye davamızda yolumuzu aydınlatıyor. Bu millet her engeli aşacak güce sahiptir. İstikrar ve güven ortamını koruduğumuz sürece çok daha güzel günler göreceğimizden asla şüphe duymuyoruz.

Ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü rayından çıkarmak isteyenlere de milletimizin fırsat veremeyeceğini biliyorum.

Yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük.

28 Kasım'da Umman'dan ülkemize devlet başkanı seviyesinde ilk ziyaret gerçekleşti. Bu tarihi ziyareti farklı alanlarda imzaladığımız 10 anlaşma ile taçlandırdık. Aynı zamanda 29 Kasım'da kendi alanında bir marka haline gelen TRT World Forumu'na iştirak ettik. 20. MÜSİAD Expo Fuarı ise 88 ülkeden iş adamlarını, girişimcileri ülkemizde bir araya getirdi.

"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Son depremzede hak sahibi kardeşimiz de güvenli yuvasına kavuşana kadar, bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. İnşallah devlet millet birlikteliğiyle yaralarımız saracak, deprem bölgesini ayağa kaldıracağız.

"ENGELLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı dahil, kamudan özel sektöre kadar geniş bir yelpazede engellilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Bu sene Japonya ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu nedenle Japonya Veliaht Prensi ve refikasını ülkemizde misafir ettik. Deprem sonrası Japon hükümeti ve halkının dayanışmasını biliyoruz.

"ŞAHİNBEY MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ AÇTIK"

Gaziantep pek çok alanda adeta destan yazıyor. Gaziantep halkının Suriyeli mazlumlara sahip çıkması zaten her şeyin üstündedir. Partimizin 8. Olağan İl Kongresi'ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni açtık.

"ŞAM ASIL SAHİPLERİNİN ELİNE GEÇTİ"

Komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. 61 yıldır kanla, zulümle ayakta kalan Baas diktatörlüğü çöktü. Halep, Hama ve Şam asıl sahiplerin eline geçti. Yıllarda bölücü terör örgütünün işgalinde bulunan bölgelerin teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle bırakıyoruz. Ülkemizde ana muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi, Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir.

Rejim çağrılarımızı reddetti. Ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmedi. Esed arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği bir Suriye bırakarak kaçmıştır.

Türkiye Suriye'de adil bir barış için mücadele verdi. Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Tüm kesimleri ile tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur. Suriye'yi karış karış süsleyen köprüler, camiler, hanlar bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizin nişaneleridir.

"KOMŞULARIMIZA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ"

Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Kalbimizin bir yanı Gaziantep'se bir yanı Şam'dır...

Tarihin ve coğrafyanın bize hatırlattığı bu gerçekleri 13 yıldır ülke ve millet olarak bizzat yaşadık. Komşumuzun evinde yangın çıktığında ilk koştuğu yer biz olduk. Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ilk önce bizim kapımızı çaldı. 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Nüfusları şimdi 2,9 milyon oldu. Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca ensarlık yaptık.

Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik. Onlar 'Sizi kovacağız' derken, biz onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık. Bu ülke Allah'a hamd olsun Suriyeli mazlumlara da güvenli ve korunaklı bir liman oldu.

Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü geriş dönüşler de artacaktır. Muhacirlerin gönüllü geriş dönüş sürecini de bize yaraşır şekilde yöneteceğiz. Hiç kimsenin bu insani sürece leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI GEREKİYOR"

Suriye'de aydınlık dönem başladı. Dün itibarıyla karanlık dönem kapandı. Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriye halkıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor. Suriye halkının ülkelerini yeniden toparlama çabalarına destek olacağız."