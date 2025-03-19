Son dakika: Buğra Gökçe gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Operasyonda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevinde bulunan, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe de yer alıyor.

Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yapan Buğra Gökçe, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için istifa etmişti.

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