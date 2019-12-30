İzmir Torbalı'daki peş peşe cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.