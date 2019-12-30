İzmir Torbalı'daki peş peşe cinayetlerle ilgili aranan katil zanlısı yakalandı

İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i aynı tabancayla öldürdüğü ileri sürülen, çıkan çatışmada da polis memurunu ağır yaralayan Enver Yıldız'ın (30), Atatürk Mahallesi, 1591 Sokak'taki bir evde saklandığı belirlendi.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Harekete geçen polisler, Yıldız'ın saklandığı zeminle birlikte 3 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresindeki 10 sokağı boşaltıp, bu sokakların giriş ve çıkışlarını otomobillerle kapattı. Sokaktaki yayalar da uzaklaştırıldı. Ardından özel harekat polislerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 150 polis, binanın çevresini sardı. Polis, 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla şüpheli Yıldız'ın bulunduğu eve yaklaşıp, teslim olmaya ikna etmeye çalıştı.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞ EDEREK KARŞILIK VERDİ

Operasyon sırasında polisin "teslim ol" çağrısına ateş ederek karşılık veren Enver Yıldız (30) çıkan çatışmada göğsünden yaralandı. Enver Yıldız 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Ayrancılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Zanlının durumunun ağır olduğu belirtildi. Enver Yıldız'ın dünkü çatışmada da ayağından vurulduğu öğrenildi.

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DİYARBAKIR'DAN GELMİŞ

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlının eşkalinin belirlendiği, kaldığı otele "Enver Yıldız"a ait kimlikle kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından bin 500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gittiği belirtildi.

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CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ



Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.

OLAY

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.

Araştırma sonucu zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

DHA/ AA

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