İzmir'de camiden müzik yayını yapıldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir caminin hoparlöründen gece saat 03.40'ta Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Cami derneğinin yöneticileriyle görüşen ekipler, cami kapısının dün gece 23.30 sıralarında tüm elektrik sistemi kapatıldıktan sonra kilitlendiğini tespit etti. Bir başka görgü tanığı ise ifadesinde, söz konusu saatlerde balkonda otururken müzik sesi duyduğunu, cami yakınlarındaki bir araç otoparkına markası, rengi ve plakasını alamadığı bir aracın geldiğini ve yüksek sesle müzik yayını yaptığını belirtti.

Bölgedeki çarşı-mahalle bekçileri ve devriye ekiplerinin, iddiaya konu olaya yönelik herhangi bir müdahalesinin olmadığı, bu yönde polise ihbarda bulunulmadığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarının incelemesinin sürdüğü, olayla ilgili "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.



İZMİR MÜFTÜLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece 03.40 sularında ilimiz Karşıyaka ilçesindeki bir camimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin sesli görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değildir. Yapılan inceleme neticesinde de cami civarında bazı gençlerin araçlarıyla dolaşırken yüksek sesle bahse konu müzik yayınını yaptıkları tespit edilmiştir. Netice itibariyle olayın camimizle bir ilgisi bulunmamaktadır."

İzmir Müftülüğü, 20-21 Mayıs'ta bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması üzerine merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildiğini duyurmuştu.

AA

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