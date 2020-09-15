İzmir'in Foça ve Karaburun ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içindeki 11, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salındaki 37 sığınmacının kurtarıldığı belirtildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında da can salı içindeki 19 sığınmacının Sahil Güvenlik botu tarafından karaya çıkarıldığı bildirildi.
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İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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