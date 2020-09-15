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İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

Yunan ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı. İzmir'in Foça ve Karaburun ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde kurtarılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

AA 15.09.2020, 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,11:04