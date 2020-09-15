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Haberler İzmir İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 kurtarıldı

Yunan ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 kurtarıldı. 'in Foça ve Karaburun ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde kurtarılan sığınmacılar, gönderildi.

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı

AA

15.09.2020, 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,11:04

İzmir'in Foça ve Karaburun ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içindeki 11, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salındaki 37 sığınmacının kurtarıldığı belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında da can salı içindeki 19 sığınmacının Sahil Güvenlik botu tarafından karaya çıkarıldığı bildirildi.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 67 sığınmacı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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