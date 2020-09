Hilton hesaplaşması

İzmir Hilton Oteli'nin kapanacağının açıklanması kentte yeni bir tartışma başlattı. Gözler o dönemden bu yana görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanları Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'e çevrilirken kavga çıktı. Yeni Asır'a konuşan Yüksel Çakmur, Özfatura'yı ilk sözleşmeyi çok kötü şartlarda yapmakla suçladı.

'KÖR CAHİL BİLE YAPMAZ'

"İlk düğme yanlış iliklenirse aşağıya doğru hepsi yanlış olur" diyen Çakmur, "Ne kadar düzeltmeye de çalışsanız yapamazsınız. Burada da bizden önce yapılan o sözleşme ile düğme ilk başta yanlış iliklenmiş. Belediye arsayı veriyor, o arsayla kredi çekiliyor, belediye de şirket ortağı olarak o kredi borcunun altına giriyor. Yani bir elması bir işe yaramaz toprakla değiştirmek gibi bir şey. Muhasebeden anlamayan, bunun bilimini yapmamış bir insan olsa bile yani afedersiniz kör cahil bile böyle bir durumu yaratmaz" dedi.

'BEDAVAYA SUNMUŞLAR'

O dönem meclisteki itirazlar üzerine belediyenin payının yüzde 19'lardan 23.8'e çıkarıldığını anlatan Çakmur, "Ama bunların hepsi buharlaşmış. Yani sabit bir 23.5 iddia ediliyorsa yok böyle bir şey. Yani burası bedavadan bir çevreye sunulmuş. Çok büyük bir gaflet" dedi. Bu durumu görünce iktidar ve muhalefetten hukukçu meclis üyelerinin de katılımıyla bir komisyon kurduklarını ifade eden Çakmur, "Ama öyle bir sözleşme yapılmış ki. Bugün o sözleşmeyi önünüze koyun büyük azap duyarsınız" ifadelerini kullandı. "Hem sermaye ortak diyorsun hem buna ekonomik imkan tanıyorsun ve bu yükü belediye olarak eline alıyorsun. Ancak senin oraya yönetici olarak gönderdiğin elemanı bile bir gün geliyor kovalıyorlar. Böyle bir ortaklık mümkün değil" diyen Çakmur, "Biz geldiğimizde otelin binası bitmişti, açılış aşamasına gelmişti. Bizim denetçi olarak yönetime bir kişi gönderme durumu vardı gönderdik ve denetimini yaptı. Baktık ki, çok kötü bir sözleşme. İzmir'in hakkı yenmiş, yedirilmiş" diye konuştu.

'YİNE BANA İFTİRA ATIYOR'

Çakmur'un bu sözlerine cevap eren Özfatura ise, 1994'te kendisine karşı seçimi kaybettiği için sürekli kendi aleyhine konuştuğunu söylediği Çakmur'un iftira attığını söyledi. Bu arsanın daha önce Amerikalılara ait olduğunu ve dönemin Ege Ordu Komutanı'nın katkılarıyla buranın belediyeye neredeyse bedelsiz bir şekilde kazandırıldığını anlatan Özfatura, "O gün imzaladığımız şartname gayet güzeldi. Çünkü belediye orada yüzde 23.8 hisse aldı, otoparktan da yüzde 50 gelir aldı" dedi. Sözleşmenin feshi için on kat, yüz kat gibi bir tazminatın da söz konusu olmadığını savunan Özfatura, "O zaman Çakmur görev yaptığı 5 sene zarfında niye herhangi bir davranışta bulunmadı? Söyledikleri her zamanki gibi abartı. Orada İzmir Büyükşehir'in bir borcu yok ki. Belediye şirketin ortağı, borç şirketindir" dedi.



'SENİN ARAZİN OLSA İMZA ATAR MIYDIN?'

BURHAN Özfatura'yı kas-tederek "Acaba o sözleşme-yi yapan belediye yetkilisinin bir arazisi olsa ve oraya bir bina yapılacak olsa, böyle bir sözleşmenin altı-na imza atar mı?" diyen Çakmur, "Burada bele-diye başkanı sorumluluk taşımamış. Biz de fes-hetme ya da dava açma gibi bir imkan göreme-dik. Yani ipin ucunu baş-tan onlara kaptırmışsınız ve bu ip sizin boğazınıza daha sözleşme imzalanır-ken dolanmış" dedi.



'ÇAKMUR BELEDİYEYİ SIFIRLAMIŞTI'

YÜKSEL Çakmur'a yüklenen Özfatu-ra, "Ben ikinci kez göre-ve geldiğimde belediyeyi tam anlamıyla sıfırlamış-tı. Tansaş ve her şey bat-mıştı. 5 yıl sigorta ve vergiler hiç ödenmemiş-ti. Hepsini ben ödedim. Bunu şu an CHP mil-letvekili olan DİSK'in eski başkanı Kani Beko'ya da sora-bilirsiniz. O sözleş-me bakanlık müfettiş-leri tarafından incelendi. Başkan Öakmur uğraş-mış da ne yapmış? Biz İzmir'e bir Hilton kazandırdık. Acaba kendisi öyle bir şey kazandırmış mı İzmir'e?" ifadelerini kullandı.

