Yolsuzluk ittifakı tutuklamayla bitti

İzmir'de CHP ile İYİ Parti'nin içerisinde yer aldığı 'Millet İttifakı' kirli bir ittifaka dönüştü. Menemen Belediyesi envanterindeki 18 kayıp araç ve hurda yolsuzluğu iddiaları ile başlayan operasyonda CHP'den belediye başkanı seçilen Serdar Aksoy ile işbirlikçileri İYİ Partili Tarkan Fikret Çalık, Gökhan Uzun ve Mustafa Çama'nın da aralarında yer aldığı 11 kişi zimmet suçundan tutuklandı. İYİ Partili Meclis üyesi Tarkan Fikret Çalık'ın Başkan Aksoy'un eşi Dilek Yüce Aksoy'un şahsi kredi kartı borcunu ödediği, İYİ Partili Mustafa Çama'nın da Serdar Aksoy'un M.E. adlı kişiye olan şahsi borcunu ödediği, İYİ Partili Gökhan Uzun'un ise zimmet suçunu örtbas etmek için belediyeye 'kamu zararı' adı altında belediyeye 190 bin lira yatırılmasını sağladığı ortaya çıktı.

18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu'nun talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 18 kişi Menemen Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede gece boyu ifade veren Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Aksoy'un yardımcılığını yapan belediye çalışanı Mehmet Cin, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Mali İşler Müdürü Mustafa İlhan, Muhasebe Müdürü Nagihan Karaca, belediyenin Şantiye Sorumlusu Kenan Yaşatürk, İYİ Parti İzmir İl Yöneticisi Gökhan Uzun, İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyelerinin İYİ Partili Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama ve hurda şirketi yetkilisi Gamze Yıldız tutuklandı. Diğer şüphelilerden ikisi dışındakiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Menemen Adliyesi'nden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve beraberindeki 10 kişi, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İFADELERİNE YENİ ASIR ULAŞTI

5 yıldan 12 yıla kadar 'Zimmet' ve 'İrtikap' suçlamaları ile gece boyu hakim karşısında ter döken Başkan Aksoy ve beraberindeki 17 şüphelinin ifadelerine Yeni Asır ulaştı. Zimmet suçu işlediğine dair hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan ve mahkemede aylık gelirini ortalama 50 bin lira beyan eden Aksoy, ifadesinde belediyeye ait hurda malzemelerin Makine Kimya Endüstrisi'ne devrinin yapılabilecekken 3. şahıslara satılmasından bilgisinin olmadığını iddia etti.

AKSOY SUÇA ONAY VERMİŞ

Hurdaların usulsüzce TIR'lara yüklenmeye başladığı 21 Şubat tarihinde şantiye şefi Kenan Yaşatürk'ün başkana bilgi verdiği, Aksoy'a ise buna karşılık, "Gelen arkadaşlar İzmir Büyükşehir'in anlaştığı hurda firması. İzmir'deki CHP ilçe belediyelerinde bulunan hurdaları bunlar alıyor. Sıkıntı yok, arkadaşlar neyi alacaklarını biliyorlar" yanıtını vererek suça onay verdiği de soruldu. Başkan Aksoy, o tarihte böyle bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlamadığını, polis kamerasında hurdalıkta görülen makam aracını zaman zaman belediyede tekniker olan Başkan Yardımcısı Mehmet Cin'in kullandığını, belediye envanterindeki kayıp 18 araç ve hurdalarla ilgili hukuki destek alıp, hem Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a hem de Maliyeci Prof. Dr. Duran Bülbül'e rapor tanzim etmelerini istediğini savundu.



SAHTE İMZA İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın M.E'ye olan şahsi borcunu ödemesi ile ilgili ise Başkan Aksoy, "M.E'ye seçimden önce hatırlamadığım bir miktarda dükkanımı sattım. Daha sonra anlaşamadık kaparo olarak verdiği paranın 6 taksitte iade edilmesi konusunda anlaştık. İlhan'ın bana borcu vardı. Bahse konu para Teoman Tuna'ya verilip hesaba yatırılmıştır" yanıtını verdi. Hurdalarla ilgili kamu zararının giderilmesi için belediyeye 190 bin lira ödeyen şirkete İYİ Parti İzmir İl Yöneticisi Gökhan Uzun'un aracı olduğundan bilgisi olmadığını da aktaran Aksoy, "Hurdalarla ilgili şirket yetkilisi Gamze Yıldız'a verilen belge ve üzerindeki imza sahtedir. Ben vicdanımı dinledim. 18 araç kayıp nerede olduğu belli değil ama ben işin üzerine gittim. Bulup çıkartmak istedim" yanıtını verdi.







EŞİNİN KREDİ KARTI BORCUYLA İLGİLİ KENDİNİ SAVUNDU

HURDA skandalında yer alan İYİ Partili Meclis üyesi Tarkan Fikret Çalık'ın Dilek Yüce Aksoy'un kredi kartı borcunu ödemesini Başkan Aksoy, "Mali İşler Müdürü Mustafa İlhan benim alacak ve borçlarımı takip eder. İlhan alacağıma istinaden Satın Alma Müdürü Teoman Tuna'ya 'Al şu parayı Dilek hanımın kredi kartına yatır' demiş. Teoman da Tarkan ile arası iyi olduğu için parayı alıp, eşimin kredi kartına yatırmasını istemiş" sözleriyle savundu.

Dilek Yüce Aksoy, eşi Başkan Serdar Aksoy'la ilgili mahkeme kararını merakla bekledi.



MENEMEN SORUŞTURMASI İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRDI

Menemen'deki yolsuzluk soruşturması İYİ Parti'de kriz çıkardı. Soruşturmaya İYİ Partili bazı isimlerin dahil edilmesiyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "İddialar çok ciddi. CHP gerekeni yaparak ihraç etti. İYİ Parti de bir şey yapmalıydı. Bu isimler ve adı karışanlar çoktan görevden alınmalıydı. Soruşturma takdire şayandır. Adalete olan güven artıyor" dedi. Çıray'a tepki Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, "Fırsat bulunca arkaya dolanma alışkanlığını terk ediniz Aytun Bey. Katkınız olmayan başarılardan rant devşirme maharetinizi, olumsuzlukları bertaraf etmek için de kullanınız" dedi.

Metin BURMALI

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