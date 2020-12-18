Menemen kurası yargıdan döndü

Menemen Belediyesi'nde eski CHP'li Serdar Aksoy'un geçen ay tutuklanıp İçişleri Bakanlığı'nca başkanlık görevinden alınmasının ardından başkanvekilliği için belediyede geçtiğimiz günlerde yeniden sandık kuruldu. Millet İttifakı'nın 3 fire verdiği seçimde oylamanın üç turunda eşitlik olunca yapılan kura çekiminde şans CHP'li Deniz Karakurt'un yüzüne güldü. AK Partili rakibi Aydın Pehlivan ise yapılan kura çekiminin oylama usullerine aykırı olduğu gerekçesi ile avukatı İzzettin Özgün aracılığı ile 'Yürütmenin durdurulması talebi' ile dava açıp mahkemeye itirazda bulundu.



BELEDİYEDEN SAVUNMA İSTENDİ

İzmir 2. İdare Mahkemesi itiraz sonrası bir karara varmak için öncelikle Menemen Belediyesi'nden savunma istedi. Seçim gününe ilişkin tutanaklar, zarf, oy pusulaları ve kamera kayıtlarını mahkemeye ileten belediye, savunmasında seçimin mevzuata uygun biçimde, canlı yayın eşliğinde ve tüm meclis üyelerinin gözü önünde, oy pusulalarının katlanıp, içi görünmeyen plastik toplara konulup, topların cam fanus içerisinde karıştırıldıktan sonra çekim yapıldığını ifade etti.

Menemen Belediyesi'nden yapılan açıklamada CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Belediye Başkanvekili Karakurt'un da katılımı ile bugün saat 11.00'da basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.



MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Mahkeme heyeti kritik bir karara imza atarak, başkanvekilliği seçimine yönelik meclis iradesinin her türlü şüpheden uzak şekilde tecelli edebilmesini sağlamak amacıyla kura işleminin şeffaf bir fanus yerine birbirinden ayırt edilmeyen oy pusulalarının koyu renkli bir torbaya atılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı. Seçimde oy pusulalarının birbirinden ayırt edilme ihtimali barındıran plastik toplara konulmasının mevzuatta belirtilen şekil yönünden hukuka aykırı olduğunun da altını çizen mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, 7 gün içerisinde karara itiraz yolunun açık olduğunu ifade etti.

Deniz Karakurt



DAHA ÖNCE NE OLMUSTU?

15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP'li ve 1 bağımsız üyenin yer aldığı toplam 31 üyeden oluşan belediye meclisinde başkanvekili seçimi için sandık kuruldu. Millet İttifakı CHP'li üye Av. Deniz Karakurt'u, Cumhur İttifakı ise AK Partili üye Aydın Pehlivan'ı aday gösterdi. Oylamanın birinci turunda Karakurt 17 oy, Pehlivan 14 oy aldı. Yasaya göre 3'te 2'lik çoğunluk sağlanması gerektiğinden ikinci tura geçildi. Bu turda Millet İttifakı'ndan bir üye Cumhur İttifakı'na geçti. İkinci turda Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. Üçüncü turda meclis üyelerinden Ali Aydın'ın oyu geçersiz sayılınca durum 15-15 oldu. Gereken salt çoğunluk sağlanamayınca yapılan kura sonucunda Deniz Karakurt Başkanvekili oldu.



'HUKUKUN GEREGİNE UYMAK ZORUNDAYIZ'

Başkanvekilliği seçimi ile ilgili bir yasa ve yönetmelik söz konusu olduğunu ancak bununla ilgili hiç kimsenin gerekli hazırlığı yapmadığını söyleyen AK Partili Aydın Pehlivan, "Kurada 'Yok yumurta koyalım, yok fanusa koyalım. Yok o olsun, yok bu olsun' diye her kafadan bir ses çıktı. Halbuki ilgili yönetmelik, yasa tarif etmiş. Kağıtların, koyu renkli bir torbanın içerisinden çekilmesi gerekiyor diye bir ibare var. Seçim esnasında Grup Başkanvekili CHP'li Ali Yılmaz fanusun içine elini sokup topları karıştırdı. Orada işaretleme yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Hukuk neyi gerektiriyorsa ona uymak zorundayız. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Menemen için hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu. Pehlivan, itiraz sürecinin ardından 15 gün içerisinde başkanvekilliği seçiminin yeniden yapılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.



Aydın Pehlivan



SİMDİ NE OLACAK?

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından başvurucuların isteği kabul edilirse önce yürütmeyi durdurma daha sonra da iptale ilişkin kesin karar alınacak. Böyle olması halinde seçimin kuraya ilişkin kısmı yenilenecek.



"MENEMEN'E HAYIRLI OLSUN"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Mahkemenin Menemen Belediye Başkanvekilliği seçimi ile ilgili kararı Menemen'e hayırlı olsun" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Adalet ne diyorsa o. Şu an tek söyleyebileceğim şey adaletin kestiği parmak acımaz" diye konuştu.

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