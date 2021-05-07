Masum değilsiniz hiçbiriniz!

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda konumlanan lüks villasındaki kaçak yüzme havuzundan denize 50 metrelik boru döşediği ve atık bıraktığı tespit edilince sus pus olan Sezen Aksu, Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımı planlanan taşocağı ile ilgili sözde hassasiyet gösterip haddini aşan ifadeler kullandı.

Darbe imasında bulunan 104 emekli amiral gibi bir bildiri yayınlayan Aksu, hükümeti tehdit ederek, "Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz, yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir" dedi.



ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, Türk askeri şehit olurken, Hatay'daki ormanlar PKK'lılarca yakılırken, ABD Başkanı Joe Biden sözde soykırımı tanırken ya da İstanbul'da koruma altına alındıktan sonra ortadan kaybolan bin 199 atla ilgili bugüne kadar tek bir kelime etmeyen Sezen Aksu'yu eleştiri yağmuruna tuttu.





FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILMIŞTI

Yeni Asır, İzmir'in cennet koylarından Karaburun ilçesindeki Manal Koyu'nda denize sıfır, 6.5 milyon liralık villanın sahibi olan Sezen Aksu'nun denizi kirlettiği iddiaları üzerine araştırma yapmış, sanatçının villadaki havuzundan denize 50 metrelik boru hattı döşendiği bilgisine ulaşmıştı.

Karaburun Belediyesi de açıklama yaparak denize salınan boruların fotoğraflarını paylaşmıştı. Kaçak havuzundan denize uzattığı borularla denizi kirlettiği iddiaları ile ilgili uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Sezen Aksu, İkizdere ile ilgili iddialar üzerine sessizliğini bozdu.

Sezen Aksu'nun kaçak havuzundan denize çektiği atıksu borusu hakkında tek kelime etmeyerek bir an da çevreci kesilmesi vatandaşları da şaşırttı.



HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMA

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılması planlanan taşocağı ile ilgili hükümet karşıtlığını çevrecilik maskesi altında tehditvari sözlerle dile getirenlerle bir olan Aksu açıklama yaparak, "Bizim iktidara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil.

Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz, yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir" dedi.



FETÖ İLE YAKIN İLİŞKİLER

Aksu'nun hükümete yönelik haddini aşan açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki topladı. Aksu'nun kaçak havuzundan denize çektiği atıksu borusu hakkında tek kelime etmeyerek bir an da çevreci kesilmesi vatandaşları da şaşırttı. Öte yandan bazı yorumlarda Sezen Aksu'nun sözde çevreciliğinin yanı sıra FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in 'Aziz dost' diye hitap ettiği, Yamanlar Koleji'nin kurucu müdürü Sami Yıldırım'ın kızı olduğu da vurgulandı.



BAKANLIK 'ÇEVRE ZARARI YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İkizdere'deki taşocağı faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda çıkan ve "yalan" ve "yanlış" propagandalara karşı açıklama yayınlamış, taşocağının çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığı duyurmuştu.



MADEM ÇOK ÇEVRECİSİN O ZAMAN BU BORU NE?

YENİ ASIR, Sezen Aksu'nun denizi kirlettiği iddiaları üzerine araştırma yapmış, sanatçının villadaki havuzundan denize 50 metrelik boru döşendiği bilgisine ulaşmıştı.



VATANDAŞ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bolu Beyi 14: Buradan Sezen Aksu denen şahsiyete sesleniyorum. Hatay'da PKK ormanları yakarken niye sesiniz çıkmadı da şimdi kalkmış hükümeti eleştiriyorsunuz?

İşte sizin orman ve ağaçtan anlayışınız bu kadar. Zerre kimsenin umurunda değilsiniz, buradan magazin çıkarmaya kalkışıyorsunuz.

İbrahim S.: PKK ormanlarımızı yakarken bir kelime edemeyen alçakların devlete karşı konuşma hakkı yoktur.

erkan: Sen denize lağımını akıt villandan, şikayet edilince edenleri tehdit et. Sonra kalkıp iktidarı tehdit et. Bayan HDP'li konsere çıktığın elbiseyi unutmadık

Bahadır: Yazıklar olsun sana rezil kadın.

Bursa 75: Hatay yanarken neredeydin?

Ziyaretçi: Şaşırmadık.

Klasik yaşı geçerken dine ve devlete sataşan sanatçı profili.

Metin BURMALI

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