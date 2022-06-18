İzmir’de mide bulandıran olay! Dükkanda çalışan erkek çocuğa cinsel istismar

İzmir'in Menemen ilçesinde erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dükkanda çalışan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin şikayetçi olmamaları için mağdurun ailesine baskı yaptığı ve aynı nedenle bir kişiyi darbettiği öne sürülen şüphelinin yakını polis memuru açığa alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, müfettiş talebinde bulundu.

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